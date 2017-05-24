Электронное недоверие

В 2015 г. издержки бизнеса на предоставление отчетности федеральным органам власти составили 6,5 млрд человеко-часов Денис Абрамов / Ведомости

В ближайшее время правительство должно представить президенту России программу «Цифровая экономика». Уже сейчас можно подвести некоторые промежуточные итоги работы экспертных групп. Основные барьеры на пути цифровизации в России часто не связаны с технологиями или инфраструктурой, а лежат на более глубоком, системном уровне – в законодательстве и сложившейся практике взаимоотношений между государством, обществом и бизнесом. Главный тормоз – устаревшие требования законов и отраслевых регулирующих нормативных актов.

Законодательство должно эволюционировать

Конкурентоспособность в цифровой экономике в немалой степени определяется качеством юрисдикции: тем, насколько национальное законодательство не препятствует внедрению новых технологий в сложившиеся бизнес-процессы и механизмы взаимодействия с государством. Не случайно большинство юридических споров между новыми интернет-компаниями и государством в глобальном контексте перешло в область юрисдикционных споров.

Несоответствие российского законодательства требованиям технологического прогресса – основное препятствие для развития многих компаний. Так, кадровые службы до сих пор вынуждены иметь дело с неимоверным объемом бумажных документов. Использование взамен бумаги достоверных электронных источников (таких как, например, Федеральный реестр сведений о документах об образовании) значительно облегчило бы жизнь как нанимателям, так и соискателям. Если единственным достоверным источником сведений о правообладателях уже сейчас является Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), почему бы не использовать сполна возможности цифровой записи и в трудовых отношениях?

Основной аргумент противников перехода к цифровым методам хранения и передачи информации – уязвимость баз данных перед кибератаками – в современных условиях компенсируется развитием технологий информационной безопасности. Да, абсолютной защитой не обладает ни одна система. Однако внести ложные данные в электронный государственный реестр гораздо сложнее, чем, например, приобрести поддельный бумажный документ на черном рынке.

Снятие нормативных ограничений на использование цифровых методов хранения информации, ее передачи и архивирования создаст мощные стимулы для развития электронных сервисов и роста производительности.

Избыточная отчетность душит экономику

Цифровизация отчетности является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности экономики, ее инвестиционной привлекательности. Отказ от предоставления дублирующих сведений в государственные органы – достаточно простой способ повышения операционной эффективности.

Отчет ради отчета – один из наиболее губительных элементов наследия плановой экономики. Масштаб проблемы гораздо значительнее, чем может показаться на первый взгляд. Сегодня требования к предоставлению ведомственной отчетности регулируются 52 федеральными законами и более чем 500 подзаконными актами. В стране действует 928 форм отчетности для юридических лиц и 172 формы отчетности для индивидуальных предпринимателей. Конечно, не каждый ИП сдает все 172 формы – их количество варьируется в зависимости от вида деятельности. Тем не менее в России каждый бизнес под угрозой достаточно высоких штрафов вынужден регулярно заполнять десятки тысяч полей. По оценкам Минэкономразвития, в 2015 г. издержки бизнеса на предоставление отчетности федеральным органам власти составили 6,5 млрд человеко-часов. Почему бы не отказаться от дублирующих каналов и не формировать статистическую информацию на основе данных, передаваемых в налоговую службу?

В США, Великобритании и странах ЕС реализуются государственные программы оптимизации процесса предоставления отчетности. Действуют четкие правила, ограничивающие государство в праве бесконечно наращивать объем информации, запрашиваемой у бизнеса. Добавление новой формы отчетности возможно только в том случае, если ведомство отказывается по крайней мере от одной из старых. Одновременно установлены целевые ориентиры по ежегодному сокращению отчетности. Эти меры предполагают не просто сокращение объема запрашиваемой ведомствами информации. Регулярно проводится оценка эффективности, позволяющая выявлять невостребованные данные, от сбора которых нужно отказываться. Эта работа ведется постоянно и, по сути, является частью осознанной стратегии государства по сокращению непроизводственных издержек, росту производительности и в конечном итоге повышению конкурентоспособности национальной экономики.

Государство и бизнес должны перейти на цифровой язык

Одним из наиболее успешных примеров развития цифровой среды в России стал проект по переводу в электронный вид государственных услуг, который изначально был в равной степени ориентирован как на граждан, так и на бизнес. Однако впоследствии реформа дала явный крен – были оцифрованы в основном госуслуги для частных лиц, что отчасти объяснялось тем, что от них просто-напросто поступало больше запросов. Сегодня госуслуги для предпринимателей, как ни странно, в большинстве случаев предполагают сбор пакета бумажных документов и непосредственное обращение в госорган. Например, так работают услуги по выдаче разрешений на осуществление различных видов деятельности, в числе которых перевозки, торговля и др.

Архаичные методы работы и разного рода административные барьеры снижают предпринимательскую инициативу и тормозят развитие экономики. Скорейший перевод государственных услуг для бизнеса в электронную форму позволил бы не только повысить их качество, но и дал бы возможность использовать предоставленную бизнесом информацию в дальнейшем – для мониторинга, оценки рисков и продления сроков действия выданных ранее разрешений.

Подстегнуть развитие цифрового взаимодействия органов власти и бизнеса могло бы создание специального рейтинга, оценивающего снижение доли архаичных форм взаимодействия государства и бизнеса, аналогичного ежегодному рейтингу субъектов РФ по инвестиционному климату, который ведут Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития.

Однако глобальная реформа в сфере взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством не может быть осуществлена посредством одного только административного решения, снятием устаревших отраслевых требований или изменением административных регламентов. Необходимы коренные перемены в сознании общества.

Если мы хотим построить современную экономику, электронные документы должны получить приоритет над бумажными (при соблюдении условий юридической значимости), а справки о составе семьи или с места работы, копии налоговых деклараций с синей печатью должны уйти в прошлое. Мы должны осознать, что цифровизация – это естественный процесс трансформации общественных отношений, и направить свои усилия на повышение уровня доверия к непривычным пока инструментам.

Автор – заместитель генерального директора компании IBS

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