Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Налоговики все сами посчитают

Как платить налоги без налоговиков

Технологии могут изменить отношения компаний и государства
Технологии могут изменить сбор налогов и отношения налогоплательщиков с государством
Технологии могут изменить сбор налогов и отношения налогоплательщиков с государством
Евгений Разумный / Ведомости

Технологии могут изменить сбор налогов и отношения налогоплательщиков с государством – этот вопрос обсуждает в Сингапуре консультативная группа Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР.

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