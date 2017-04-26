Как платить налоги без налоговиков

Технологии могут изменить сбор налогов и отношения налогоплательщиков с государством

Технологии могут изменить отношения компаний и государства

Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Налоговики все сами посчитают

Технологии могут изменить сбор налогов и отношения налогоплательщиков с государством – этот вопрос обсуждает в Сингапуре консультативная группа Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР.