Дубай построит свою экономику на основе блокчейна

Бывшая рыбацкая деревушка намерена к 2020 г. проводить все возможные государственные операции и транзакции с помощью технологии блочных цепей

Дубай смог превратиться из небольшой рыбацкой деревушки в крупный торговый и бизнес-центр, привлекая компании крайне низкими налогами, развитой транспортной инфраструктурой и безопасной обстановкой на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Теперь власти крупнейшего города ОАЭ задумали новую трансформацию, чтобы закрепить за ним статус ведущего делового центра региона. Для этого они планируют построить свою экономику на основе технологии блочных цепей.

Блокчейн больше всего известен благодаря использованию в виртуальной валюте биткоин, но ему можно найти множество применений. Технология заключается в записи и обмене информации о транзакциях в цепочке цифровых блоков. При этом записи не централизованы, хранятся на разных компьютерах и верифицируются всеми участниками сети.

Цель властей Дубая – осуществлять большинство связанных с госструктурами операций с помощью блокчейна, что предположительно повысит их эффективность и поможет привлечь в город бизнес. «Мы хотим, чтобы правительство Дубая первым в мире стало использовать блокчейн к 2020 г., - говорит Аиша ибн Бишр из ведомства Smart Dubai. - Это разрушит нынешние системы, но поможет нам подготовиться к будущему».