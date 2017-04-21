В России появится блокчейн-платформа управления интеллектуальной собственностью

Фонд «Сколково», несколько университетов и общества по коллективному управлению правами создают ассоциацию, цель которой – запустить в России единую платформу управления объектами интеллектуальной собственности IPCHAIN, рассказал советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. Это Национальный координационный центр обработки транзакций с интеллектуальной собственностью, он находится в процессе организации, уточнил он.

Кроме Фонда «Сколково», учредителями центра станут Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Научно-исследовательский институт экономических стратегий и банк «Новый век». Их представители подтвердили, что планируют участвовать в создании центра, но уточнили, что принятие окончательного решения требует одобрения руководящих органов организаций.

«Мы хотим создать на единой технологической платформе IPhub- место, где будет доступна информация о различных объектах интеллектуальной собственности – объектов авторских и смежных прав, патентов, товарных знаков и др., говорит Прокш. Это будет сервис с информацией об использовании любого объекта: мы предложим всем авторам и владельцам прав размещать в ней свои объекты и определять пределы и способы их использования. Также придется разработать стандарт обмена информацией, чтобы к платформе могли подключать свои системы другие владельцы прав», добавляет он.

Платформа будет работать на базе технологии блокчейн, продолжает Прокш: в ней будет информация обо всех объектах, о том как они используются в цифровой среде (в интернете, на ТВ, в публичных местах, где есть возможность распознавания проигрываемых произведений и т.п.), о переходе прав на объекты. В будущем на базе этой платформы могут быть созданы биржи по продаже прав: блокчейн позволит отслеживать использование объектов и регистрировать сделки с ними. Фонду интересно участвовать в этом проекте, потому что «Сколково» хочет собрать у себя на территории инновационного центра все активности, связанные с интеллектуальной собственностью, объясняет Прокш: в «Сколково» много стартапов, важно, чтобы они могли на месте решить все задачи, связанные с правами и патентами на их продукты.

Речь идет об использовании технологий блокчейн для развития сферы интеллектуальной собственности, причем речь идет обо всех формах и видах результатов интеллектуальной деятельности, говорит первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг. Цифровая среда позволяет вводить в оборот объекты, которые в традиционной сфере интеллектуального права не рассматриваются – например, сложные трехмерные, информационные модели, цифровые описания генетического редактирования, алгоритмы «искусственного интеллекта» и др., объясняет он. По его словам, задача университетов, участвующих в ассоциации – разработка самой платформы и стандартов.

В будущем эта платформа может заменить устаревшую систему коллективного управления правами, считает Прокш. В связи с приходом интернета наступает система индивидуального управления правами, а это удобнее всего будет делать именно в рамках технологии блокчейн, в которой фиксируются любые движения прав, считает он.

Вопросы финансирования проекта учредители ассоциации официально не комментируют. Человек, близкий к нескольким учредителям, говорит, что на на создание такой системы потребуется 20-30 млн руб., а финансировать проект будет банк «Новый век». Это подтвердил предправления этого банка Вадим Мартынов. По его словам, инвестиции в инновационные высокотехнологичные проекты, в том числе в сфере интеллектуальной собственности – стратегия банка.

Это интересный проект, особенно для издательского бизнеса, считает руководитель Warner Music Russia Александр Блинов. По его словам, Warner собирается разместить свой каталог произведений в IPCHAIN.