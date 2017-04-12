ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Биткоин легализуют в России

Россия может легализовать биткоин и другие криптовалюты уже в следующем году

Банк России и профильные ведомства сейчас определяют, какой статус они должны получить
Еще в 2014 г. Минфин выступал против использования криптовалют в России
Еще в 2014 г. Минфин выступал против использования криптовалют в России
Е. Разумный / Ведомости

Для борьбы с нелегальными транзакциями Россия в 2018 г. может признать биткоин и иные криптовалюты, сообщил в интервью Bloomberg замминистра финансов Алексей Моисеев. «В каждый момент времени государство должно знать, кто находится на обеих сторонах финансовой цепочки. Если есть транзакция, люди, которые ее проводят, должны понимать, у кого они покупают и кому продают, точно как с банковскими операциями», – заявил Моисеев (цитата по Bloomberg). Банк России и профильные ведомства вырабатывают совместную позицию в отношении статуса криптовалют, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. По его словам, после будут определены подходы к их регулированию.

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