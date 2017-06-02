Шувалов: Путин заболел цифровой экономикой

Вице-премьер России Игорь Шувалов рассказал, что президент Владимир Путин очень интересуется высокими технологиями и цифровой экономикой. Об этом он заявил на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию технологии блокчейн.

«Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — сказал Шувалов.

Вице-премьер добавил, что вопрос о развитии высоких технологий продвигается и в рамках ЕврАзЭС, и Путин постоянно готовится к таким дискуссиям, общается со специалистами в этой сфере.