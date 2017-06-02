Спорт на экономическом форуме

Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС / ПМЭФ

Тем, кто не желал принимать участие в спортивных развлечениях сам, предлагалось посмотреть на других. 1 июня в Петербурге прошел Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79. На фото боец из США Джош «The Finishe» Реттингхаус и боец из Кыргызстана Бахтияр «Baha» Тойчубаев

9/11