Спорт на экономическом форуме
После насыщенных встреч участники могли размяться на хоккее или баскетболе
В первый день насыщенной работы форума вице-премьер Аркадий Дворкович не устоял и принял участие в баскетбольном матче за кубок Фонда «Росконгресс»
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В матче соревновались сборные Санкт-Петербурга и Москвы (на фото). В составах команд – российские политики, бизнесмены, артисты и спортсмены. Финальный счет – 54:54. Победила дружба
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Матч «VTB Arena Open: Матч двух столиц» за кубок Фонда «Росконгресс»
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Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. На фото с владельцем O1 Properties Борисом Минцем
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Сеанс одновременной игры с Карякиным прошел 1 июня в «Шахматной гостиной»
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Накануне форума 31 мая состоялся хоккейный матч «Сборная ПМЭФ — сборная мира». На фото: игроки «Сборной ПМЭФ» член правления Внешэкономбанка Андрей Клепач и председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев (слева направо)
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Андрей Клепач и игрок «Сборной мира» Роман Вазетдинов (слева направо)
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Матч закончился со счетом 9:6 в пользу сборной ПМЭФ. На фото: вратарь «Сборной мира» председатель совета директоров «Энергостройинвест-Холдинг» Антон Зингаревич
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Тем, кто не желал принимать участие в спортивных развлечениях сам, предлагалось посмотреть на других. 1 июня в Петербурге прошел Международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79. На фото боец из США Джош «The Finishe» Реттингхаус и боец из Кыргызстана Бахтияр «Baha» Тойчубаев
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Боец из России Александр Шлеменко и боец из США Брэндон Хэлси (сверху вниз) во время поединка Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge 79 в рамках XXI Петербургского международного экономического форума
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Великий князь Георгий Романов на площадке ВТБ-Арена парк
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