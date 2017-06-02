Спорт

Спорт на экономическом форуме

После насыщенных встреч участники могли размяться на хоккее или баскетболе
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете