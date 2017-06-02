YahooNews: Трамп готовил вопрос о снятии санкций с России в одностороннем порядке

Президент США Дональд Трамп практически сразу после вступления в должность поручил разработать предложения по снятию экономических санкций с Россией, а также по улучшению двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает YahooNews со ссылкой на ветерана Госдепартамента Дэна Фрида, координировавшего санкционную политику США до ухода в отставку в конце февраля 2017 г.

«В Белом доме всерьез рассматривался вопрос об отмене антироссийских санкций в одностороннем порядке», - рассказал Фрид. В первые недели работы администрации Трампа он получил несколько «панических» звонков от правительственных чиновников, получивших распоряжение готовить пакет мер по отмене санкций. «Пожалуйста, Боже мой, не могли бы вы это остановить?!» - восклицали абоненты.

Фрид разделил серьезность опасений чиновников и обратился к знакомым конгрессменам, в том числе демократу Бену Кардину, с призывом предпринять законодательные шаги, чтобы осложнить Трампу возможность отмены санкций в одностронем порядке и обязать его согласовывать этот вопрос с конгрессом. Экс-помощник госсекретаря по вопросам демократии в администрации экс-президента США Барака Обамы Том Малиновски также присоединился к кампании. Его насторожила информация о планах организации встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным. «Это был бы заведомо беспроигрышный вариант для Москвы», - уверен он.

Всего через несколько дней после вступления в должность чиновники Госдепа поручили сотрудникам Бюро по европейским и евразийским делам (Bureau of European and Eurasian Affairs, подразделение внешнеполитического ведомства) разработать предложения по улучшению отношений с Россией, в том числе, чтобы способствовать сотрудничеству с Москвой в борьбе «Исламским государством» (запрещено в России) в Сирии. Об этом сообщили два бывших чиновника. Эти возможности предполагали отмену санкций, как и шаги по возвращению России ее дипсобственности – загородных резиденций в Нью-Йорке и Мэриленде, которых Москва лишилась 29 декабря 2016 г. после введения Обамой «антихакерских» санкций.

Антисанкционные инициативы, возможно, были подкреплены на встрече зятя Трампа и его старшего советника Джареда Кушнера и экс-советник по нацбезопасности США Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, отмечает портал. На ней, как ранее сообщалось, речь шла о и создании секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном.

Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил, что администрация начинала изучать вопрос об отмене санкций. «У всех санкционных режимов есть механизмы для снижения давления. Мы надеялись, что русские воспользуются этим», - пояснил он, имея в виду политику России в отношении Украины. Однако Москва не воспользовалась этими возможностями.