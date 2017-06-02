Конгрессмены просят отстранить Кушнера от работы с секретными материалами

Представители Демократической партии в Конгрессе США требуют лишить зятя и старшего советника президента Джареда Кушнера допуска к секретным материалам из-за расследования его роли в «российском деле». Текст письма с соответствующей просьбой на имя юристконсульта Белого дома Дона МакГана, опубликовал на своем сайте один из авторов инициативы - член палаты представителей Джерольд Надлер. Документ подписали 52 конгрессмена-демократа.

Таким образом авторы письма отреагировали на сообщения о том, что Кушнер вместе с отправленным в отставку Майклом Флинном встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком для налаживания секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном. Конгрессмены отмечают, что в отношении охраняемых лиц действует инструкция (форма SF-86), предписывающая раскрывать все иностранные контакты, чего в данном случае сделано не было. В качестве санкции за нарушение этой нормы предусмотрено уголовное наказание в виде 5 лет лишения свободы, отмечается в письме. «Учитывая серьезность этих утверждений и предварительных данных о том, что Кушнер скрыл в своей SF-86 эту встречу, а также десятки других иностранных контактов, мы просим Белый дом немедленно отозвать у Кушнера разрешение (на доступ к секретным материалам) до завершение расследования», - говорится в письме.