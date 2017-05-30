FoxNews: Россия инициировала создание секретного канала связи с США по Сирии

Создание секретного канала связи, исключающего возможность прослушивания, обсуждалась в декабре 2016 г. на встрече зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, сообщают источники телеканала FoxNews.

Темой встречи, проходившей в Trump Tower, была Сирия. Идея создания защищенного канала связи, для переговоров по этому вопросу, обсуждалась с подачи России. Ранее The Washington Post сообщала, что прямых контактов с Москвой искал Кушнер. Издание отмечало, что на декабрьской встречи Кушнера с Кисляком присутствовал председатель ВЭБа, находящегося под санкциями США, Сергей Горьков, а также экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, который вынужден был подать в отставку из-за скандала подозрений с связях с Россией. Встречу с Кушнером подтверждали в ВЭБе и не опровергали в Белом доме.

Теперь следователи ФБР и представители Конгресс, расследующие связи Трампа с Россией, пытаются разобраться, чего именно хотели друг от друга Кушнер и Горьков, пишет The New York Times. Издание отмечает, что Горьков, хотя и близок к российскому президенту Владимиру Путину, до сих пор не был известен в дипломатической роли. Близкие к следствию собеседники интересуются, почему Кушнер решил встретиться с Горьковым именно в переходным момент смены власти в Вашингтоне.

Первая встреча Кушнера и Горькова состоялась в марте, сообщала NYT. Издание приводило слова представителя Белого дома Хоуп Хикс, пояснявшего, что встреча состоялась по просьбе Кисляка, чтобы обсудить открытие канала связи с российскими официальными лицами в период формирования новой администрации.

Теперь собеседники издания полагают, что та получасовая встреча могла быть попыткой Кушнера установить прямую связь с Путиным в обход дипломатических каналов.

В марте пресс-служба ВЭБа подтверждала, что руководство госкорпорации действительно встречалось с Кушнером и вообще на протяжении всего 2016 года провело несколько встреч с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке «в рамках подготовки новой стратегии», цитировало «РИА Новости». «В ходе переговоров обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли. Встречи проходили в формате road show по стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 г. рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером», — сообщал ВЭБ.