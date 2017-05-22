«Есть сферы, где нужно быть вовлеченным лично»

Спецпрокурор Роберт Мюллер должен дать ответ на вопрос, были ли у окружения Трампа связи с Россией во время предвыборной кампании. Знающие Мюллера люди награждают его лестными характеристиками – и во всех присутствует слово «честный».

Мюллер – бывший морпех, бывший прокурор, бывший директор ФБР. В последние годы он работал партнером фирмы WilmerHale, среди клиентов которой – Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, заподозренный в связях с Украиной. Но конгрессмены не усомнились в непредвзятости Мюллера, его кандидатуру поддержали все партии. Отставной агент ФБР пошутил на страницах FT: «Да он собственную мать готов преследовать в уголовном порядке!» Назначение Мюллера приветствовала даже НКО «Американский союз защиты гражданских свобод», не преминув, впрочем, напомнить, что не раз судилась с возглавляемым им ФБР за нарушение частных прав и свобод американцев. 72-летний Мюллер всю жизнь хранил верность идеалам.

Не пытался заработать миллион

Мюллер получил великолепное образование. Учился в элитной школе Св. Павла в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, был там капитаном команд по футболу, хоккею и лакроссу (пришедшая от американских индейцев игра с мячом и палками с сеткой на конце), а в 1962 г. признан лучшим легкоатлетом школы, рассказывает The Washington Post. В 1966 г. получил диплом бакалавра Принстонского университета, через год – магистра по международным отношениям в Университете Нью-Йорка (город, где родился, хотя рос в Филадельфии). Три года он воевал во Вьетнаме – был командиром взвода морпехов. Отправиться во Вьетнам его побудила в том числе гибель друга, учившегося в Принстоне курсом старше. «Нас было несколько таких, мы чувствовали, что должны сделать так же, как он, – хотя бы пойти служить», – объяснял Мюллер журналу Университета Вирджинии (цитата по «РИА Новости»).

Вспоминать о тех временах он не любит ни в беседах с журналистами, ни в публичных выступлениях, но награды говорят сами за себя: «Бронзовая звезда» (дается за отвагу), «Пурпурное сердце» (за ранение) и две благодарственные медали за службу в ВМС.