В США назначен спецпрокурор по России

Минюст США назначил спецпрокурора для расследования предполагаемых связей окружения президента Дональда Трампа с Россией и возможного влияния Москвы на президентские выборы в Америке 4 ноября 2016 г. Следствие возглавит экс-директор ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший ведомство с 2001 по 2013 гг., сообщает CNN. Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем генпрокурора Родом Розенстайном.

Решение Розенстайна не доказывает, «что преступления были совершены или что любое судебное преследование оправданно», отмечается в специальном сообщении Минюста. Но «уникальные обстоятельства и общественный интерес требуют», чтобы расследование проводилось «под руководством человека, который проявляет определенную степень независимости от обычной системы подчинения».

«Я принимаю эту ответственность и буду выполнять ее в меру своих возможностей», - заявил Мюллер. На время исполнения своих полномочий он отойдет от дел частной юридической фирмы, в которой работал до сих пор, чтобы исключить конфликт интересов.

Мюллеру предстоит довести расследование, начатое отставленным Трампом директором ФБР Джеймсом Коми. Он получил полномочия возбуждать уголовные дела по теме своего расследования. В круг его интересов будет входить поиск «любых связей и/или координация между российским правительством и отдельными лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа», а также расследование сопутствующей информации, говорится в подписанном Розенстайном документе.

Назначение состоялось на следующий день после публикации воспоминаний Коми о том, как Трамп просил закрыть расследование связей с Россией своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. В отставку Флинн был отправлен в начале года из-за скандала вокруг его контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Впрочем, о возможном учреждении должности спецпрокурора по России Розенстайн вынужден был говорить и при утверждении своей кандидатуры в сенате 7 мая. Отвечая на вопрос, готов ли он назначить спецпрокурора, Розенстайн заявил, что готов, если посчитает «это уместным с точки зрения политики и процедур минюста». Он также добавил, что «если будет процесс "Америка против России" или "Америка против какой-либо другой страны", всем известно, на какой я стороне».

Администрация Трампа была против назначения спецпрокурора, отмечает CNN. 15 мая представитель Белого дома Шон Спайсер заявлял, что необходимости в этом нет. «У вас есть два комитета сената, которые изучают это (дело о влиянии России), ФБР проводит собственный обзор», - заявил он. Спайсер также отметил, что и и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб «четко дал понять, что у них есть необходимые ресурсы для продолжения работы».

Комментируя введение должности спецпрокурора по России, Трамп заявил: «Расследование подтвердит то, что уже известно – никакого сговора между участниками моей избирательной кампании и любой иностранной организацией не было». Ранее Трамп вынужден был признать, что ни к одному политическому деятелю в истории США «не относились хуже или более несправедливо, чем к нему».