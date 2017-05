Трамп назвал новую причину увольнения «выпендрежника» Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что с самого начала планировал уволить директора ФБР Джеймса Коми, и назвал его выпендрежником и позером, который устроил в бюро настоящий кавардак. Он заявил это в интервью NBC News. АР отмечает, что это заявление противоречит ранее прозвучавшим официальным разъяснениям Белого дома о том, что Коми был уволен по рекомендации минюста из-за ошибок, допущенных в расследовании нарушений госсекретаря Хиллари Клинтон в работе с электронной почтой. Также Трамп впервые подтвердил, что, увольняя директора ФБР, он учитывал продолжающееся расследование «российского следа» в президентских выборах, но назвал «российскую историю» выдумкой.

По словам президента, он трижды напрямую спрашивал Коми, ведется ли в отношении него расследование, и тот трижды говорил ему, что нет. Два раза он задавал этот вопрос по телефону, один раз - во время совместного ужина, на котором, по его словам, Коми просил оставить его во главе ФБР. АР отмечает, что Трампа, судя по всему, не заботит, что информация о том, что он задавал такие вопросы, может дать повод заподозрить его в попытке вмешаться в работу ФБР. NBC News отмечает, что для человека, который может быть фигурантом расследования ФБР, крайне необычно спрашивать, проверяют ли его, и получать прямой отрицательный ответ от директора ФБР. Опрошенные NBC News юристы назвали действия президента в этой ситуации неуместными.

По оценке Трампа, «позер» и «выпендрежник» Коми устроил сумятицу в ФБР. «Вы это знаете, я это знаю. Все это знают, - заявил он NBC. - Посмотрите на ФБР год назад, там был полный кавардак, даже меньше, чем год назад. Оно так и не пришло в себя».

На вопрос, не сердится ли президент на Коми из-за «российского расследования», Трамп ответил отрицательно. Он назвал себя фанатом ФБР и добавил, что хочет, чтобы службой руководил компетентный человек. Он заверил, что никогда не пытался надавить на Коми и заставить его прекратить проверку его избирательной кампании. «Я хочу знать, была ли на выборах проблема, связанная с Россией, - сказал президент. - Там, где это меня касается, я хочу, чтобы все было проведено надлежащим образом». По его мнению, расследование предполагаемого российского вмешательства должно было завершиться уже давно, но он допускает его продление, потому что это будет правильно для американцев. Он хочет, чтобы расследование было качественным и сильным и чтобы оно было доведено до конца. «Если Россия что-либо делала, я хочу это знать», - сказал он. Он тут же заверил, что не было никакого сговора между ним и его штабом и Россией. Он также выразил уверенность, что Россия не повлияла на ход голосования.

Коми не подтвердил последние заявления Трампа, отмечает АР. Демократы и даже некоторые республиканцы отмечали, что увольнение директора ФБР в период, пока эта спецслужба проводит расследование, не помогла ли Россия избраться нынешнему президенту, может толковаться как попытка давления со стороны Белого дома. Трамп уже не раз отмечал, что ранее демократы критиковали директора ФБР за его заявления о расследовании в отношении Клинтон во время предвыборной кампании, требовали его отставки, а теперь они недовольны, лицемеры. 11 мая он написал в Twitter, что «в России, небось, хихикают, глядя, как США раздирают сами себя, пока демократы ищут оправдания за поражение на выборах».

Изначально было объявлено, что Трамп уволил Коми по рекомендациям генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна, хотя срок контракта с директором ФБР истекал только в 2023 г. В Белом доме заявили, что спецслужбу возглавит неполитический кандидат, который смог бы вернуть ФБР утраченное доверие. Затем Тhe Wall Street Journal сообщила, что Коми уволили после того, как он попросил дополнительного финансирования для «российского расследования». В минфине США это опровергли. По версии Reuters, Коми уволили после просьбы увеличить ресурсы для этого расследования. 11 мая вице-президент Майк Пенс заявил, что решение об увольнении Коми было правильным и было принято вовремя и что директор ФБР утратил доверие народа. Как передает АР, он заверил, что эта отставка не была связана с российским расследованием. В Белом доме также заявляли, что Коми утратил доверие подчиненных.

И. о. директора ФБР Эндрю Маккейб заявил 11 мая в конгрессе, что информация об утрате доверия внутри ФБР неточна. «Директор Коми пользовался широкой поддержкой в ФБР раньше и до сих пор», - цитирует Маккейба АР. Он также назвал «российское расследование» очень важным и заверил, что отставка директора ФБР не скажется на его проведении. Он пообещал, что не потерпит никакого вмешательства со стороны Белого дома и не будет информировать администрацию США о ходе расследования. До сих пор такого вмешательства не было, добавил Маккейб.

Ему затем возразила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хаккаби Сандерс: она слышала, что «бесчисленные сотрудники ФБР» приветствовали эту отставку. На вопрос, почему вице-президент Пенс не говорил, что решение уволить Коми было принято с самого начала, и не утаивалась ли от него информация о таких планах, Сандерс ответила призывом не создавать ложный дискурс.

На совместном ужине Трамп потребовал от Коми клятву верности, рассказали The New York Times два источника в окружении экс-директора ФБР со ссылкой на его собственные слова. Коми якобы отказался, но взамен предложил президенту «честность». Трамп в ответ потребовал обещания «честной лояльности», и Коми согласился. Источники Тhe New York Times уточнили, что обещали хранить эту историю в секрете до отставки Коми. Сандерс считает эту историю неверной. Она заверила, что президент никогда не будет требовать от людей обещаний о личной преданности. Однако днем ранее друг Коми Дэниел Ричман, бывший прокурор, сказал АР, что, по его оценке, Трамп уволил «того, кто не захотел поклясться ему в абсолютной верности».

Если Коми действительно отвечал на вопросы Трампа о расследовании в отношении него, это было бы нарушением правил минюста США и было бы немыслимо неэтичным и непрофессиональным действием, заявил AFP известный американский юрист Лоуренс Трайб. Он отметил, что ФБР не подтверждает даже существование таких расследований, а президенты не только не вмешиваются в них, но и не комментируют. Заявления Трампа на NBC вызывают вопросы о корректности и этичности поведения и президента, и директора ФБР, отмечает AFP.