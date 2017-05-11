Джеймс Коми напутствовал сотрудников ФБР в прощальном письме

Уволенный президентом Дональдом Трампом с поста директора ФБР Джеймс Коми отказался выяснять причины своей отставки. Он написал это в прощальном письме бывшим коллегам, в котором призвал их также придерживаться ценностей ФБР, защищать американцев и соблюдать Конституцию. Первой копию письма получила телекомпания CNN. Ранее стало известно, что Трамп уволил Коми по рекомендациям генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна, хотя срок контракта с директором ФБР истекал только в 2023 г. В Белом доме заявили, что спецслужбу возглавит неполитический кандидат, который смог бы вернуть ФБР утраченное доверие.

«Я давно считаю, что любой президент может уволить любого директора ФБР по любой причине или без причины вовсе, - написал Коми. - Я не собираюсь тратить время на принятое решение и на то, как оно было выполнено. Надеюсь, вы тоже не будете. Оно принято, у меня все будет хорошо, хотя я буду очень скучать по вас и по нашему делу». Он напомнил уже бывшим сотрудникам, что в неспокойные времена американцы должны видеть в ФБР оплот компетентности, честности и независимости, в нем работают соответствующие люди, которые стараются делать только правильные вещи, поэтому уходить от них из бюро очень трудно. «Надеюсь, что вы продолжите придерживаться наших ценностей и миссии по защите американцев и поддержке Конституции, - заключил он. - В этом случае вам тоже будет грустно покидать службу, но американцы будут в бОльшей безопасности».