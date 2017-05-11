Называются имена возможных преемников Коми на посту директора ФБР

Объявляя об отставке директора ФБР Майка Коми, представители Белого дома пообещали, что поиск новой кандидатуры будет начат незамедлительно. Телеканал CNN приводит шорт-лист потенциальных сменщиков Коми. В списке значатся экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, входящие, как утверждается, в ближний круг Трампа. экс-начальник Управления полиции Нью-Йорка Рэй Келли, а также экс-руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистол, первый заместитель Коми Экдрю МакКейб, временно исполняющий обязанности директора ФБР и конгрессмен от Южной Каролины Трей Гоуди. Шансы Джулиани на утверждение конгрессом неочевидны, отмечает телеканал, из-за его публичных выпадов в адрес кандадата от демократов на президентских выборах Хилларпи Клинтон.

Имена Пистола, Келли, Гоуди и Кристи в качетсве вероятных кандидатур на пост директора ФБР называют и собеседники Fox News, добавляя к ним бывшего заместителя генпрокурора по нацбезопасности Кеннета Вайнштайна.