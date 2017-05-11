Директор ФБР утратил доверие

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР, последовав рекомендациям генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна. Контракт Коми, назначенного в 2013 г., истекал лишь в 2023 г. Кандидатуру нового директора Трамп должен предложить в ближайшие дни, заявил Fox News высокопоставленный источник в Белом доме, добавив, что следует ждать неполитических кандидатур, которые смогли бы вернуть ФБР утраченное доверие.

В меморандуме о восстановлении общественного доверия к ФБР за подписью Розенстайна одной из серьезных ошибок Коми названо закрытие летом 2016 г. дела против Хиллари Клинтон об использовании ею личной почты для служебной переписки: таких полномочий у директора ФБР не было, уверен Розенстайн. Сама Клинтон объяснила свое поражение на президентских выборах – 2016 как раз действиями Коми, который незадолго до голосования заявил о возобновлении этого расследования.

Демократы опасаются, что теперь проводимое ФБР расследование о вмешательстве России в выборы президента США будет свернуто. «Сегодняшнее решение президента Трампа полностью уничтожает всякое подобие независимого расследования и ставит нашу страну на грань конституционного кризиса», – заявил председатель юридического комитета палаты представителей Джон Коньерс. Сенатор Дик Дурбин тоже считает, что «любая попытка остановить или подорвать расследование ФБР приведет к серьезным конституционным проблемам». В демократической партии уже сравнивают отставку Коми с «субботней резней», устроенной президентом Ричардом Никсоном в 1973 г., когда он приказал уволить прокурора, расследовавшего уотергейтский скандал, который в итоге привел к отставке Никсона.

Отставка Коми была ожидаемой, вопрос был лишь в том, когда именно она произойдет, считает завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: «Трамп и спецслужбы с самого начала не особенно сработались, в переходный период даже стоял вопрос о том, могут ли они вводить его в курс дела, что для Трампа с его самомнением стало оскорблением. Тема России может быть одной из причин отставки, но явно не определяющей». В первые 100 дней Трампу нужно было показать, что он вписывается в систему и находит общие темы с конгрессом, и «лишний раз устраивать разборки с конгрессом в начале срока не хотелось», говорит эксперт: «Но это явно не последняя отставка, будут еще замены и в администрации, и в министерствах».