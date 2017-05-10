Директор ФБР просил дополнительные средства на дело о «российском следе»

Директор ФБР Джеймс Коми, уволенный во вторник президентом США Дональдом Трампом, неделей ранее просил министерство юстиции выделить дополнительные средства на расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов США в 2016 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По словам последнего, Коми в понедельник сказал нескольким членам конгресса, что на предыдущей неделе встречался с Родом Розенстейном, первым заместителем генерального прокурора (министра юстиции), и просил его о дополнительном финансировании.

9 мая Трамп по представлению Розенстейна уволил Коми. Письмо Розенстейна с обоснованием необходимости такого шага датировано тем же днем. При этом свою должность он занимает всего две недели, поэтому у него не было времени провести полноценный анализ деятельности руководителя ФБР (ведомство является частью минюста), указывает Financial Times.

В качестве причины увольнения Белый дом назвал серьезные ошибки, допущенные Коми в ходе расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки в ее бытность госсекретарем. Однако просьба Коми о дополнительном финансировании «российского» расследования, фигурантами которого являются члены предвыборной команды Трампа и его советники, может пролить новый свет на мотивы, которыми руководствовался Белый дом при решении об отставке директора ФБР, отмечает WSJ.

В американской истории это второй случай, когда президент увольняет человека, ведущего расследование, которое касается его самого, отмечает западная пресса. Первый – увольнение Ричардом Никсоном специального прокурора, занимавшегося Уотергейтским скандалом. Также не было ни одного случая, когда президент досрочно увольнял директора ФБР; контракт Коми истекал в 2023 г.

«Увольнение директора ФБР при таких обстоятельствах – это мрачное напоминание об Уотергейте, – сказал FT Ричард Бен-Венисте, бывший специальным прокурором в Уотергейтском деле. – Проигнорировать эти параллели невозможно».

За увольнение Коми также выступил генеральный прокурор Джефф Сешнс. Сразу после утверждения Сешнса на этом посту выяснилось, что в ходе слушаний он ввел сенаторов в заблуждение, утверждая, что не встречался с послом России Сергеем Кисляком. После этого Сешнс пообещал никак не участвовать в деле о «российском следе». Теперь надзор за этим делом осуществляет Розенстейн.

Расследование продолжается, ведь «все ФБР же не уволили», сказал FT бывший высокопоставленный сотрудник ведомства.

После увольнения Коми многие демократы потребовали назначить специального независимого прокурора, который будет заниматься этим расследованием. Ряд республиканцев также высказали обеспокоенность решением Белого дома. Назначать специального прокурора, если до этого дойдет, придется Розенстейну. «Это решение будет за ним. Но президент может уволить Розенстейна за то, что он его примет. И тогда мы получим конституционный кризис, который выйдет за рамки чьих-либо ожиданий», – говорит Бен-Венисте.

Информация о том, что Коми просил деньги на продолжение расследования, «абсолютно ложная», сказала WSJ представитель минюста Сара Исгур Флорес.