Трамп уволил директора ФБР

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР, говорится в сообщении Белого дома. Он действовал на основании рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна. По ведомственной иерархии, исполнять обязанности шефа ФБР будет заместитель Коми Эндрю МакКейб. Поиски нового директора бюро начнутся незамедлительно. Контракт Коми, назначенного на этот пост экс-президентом США Бараком Обамой, истекал в 2023 г., отмечает Reuters.

«Я согласен с решением департамента юстиции, что Вы не можете эффективно руководить бюро. Нам важно найти новое руководство для ФБР, которое восстановит общественное доверие», - приводит ABC на своей странице в Twitter текст письма Трампа к Коми. По данным телеканала, Трамп лично зачитал Коми свое решение по телефону, когда тот находился в служебной командировке в Лос-Анджелесе.

Чиновники ФБР узнали об отставке шефа из новостей, сообщает The New York Times.

В меморандуме о восстановлении общественного доверия в ФБР за подписью Розенстайна, на котором, как следует из сообщения Белого дома, базируется решение Трампа об отставке, отмечается, что Коми совершил серьезные ошибки. Одной из них стало самостоятельное объявление летом 2016 г. о закрытии дела против Хиллари Клинтон об использовании ею личной почты для служебной переписки. Таких полномочий у директора ФБР не было, уверен Розенстайн. Тогда Коми, отметив «крайнюю халатность» кандидата от демократов, заявил, что оснований для продолжения расследовании не видит.

Впрочем, Клинтон в начале мая 2017 г. приписала свое поражение на выборах именно Коми, поскольку за несколько дней до голосования он заявил возобновлении расследования, касающегося ее переписки. В ответ на жалобы бывшей соперницы Трамп написал в своем твиттере: «Коми – это лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон».

Сообщая Коми об отставке, Трамп заявил: «Я высоко ценю, что Вы трижды отдельно информировали меня, что я не нахожусь под следствием». ФБР проводит расследование о вмешательстве России в выборы президента США, но демократы опасаются, что оно будет свернуто. «Сегодняшнее решение президента Трампа полностью уничтожает всякое подобие независимого расследования о попытках России влиять на наши выборы и ставит нашу страну на грань конституционного кризиса», - уверен председатель юридического комитета Палаты представителей, демократ Джон Коньерс. Сенатор от Демпартии Дик Дурбин также заявил, что «любая попытка остановить или подорвать расследование ФБР приведет к серьезным конституционным проблемам».

3 мая сам Коми около четырех часов давал показания в юридическом комитете сената, также изучающем возможное влияние России на американские выборы. Тогда он признался, что его подташнивает от мысли, что его действия в октябре 2016 г. прошлого года могли повлиять на предвыборную гонку в США, но он считает, что делал все правильно.