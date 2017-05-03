Трамп ответил на обвинения Клинтон в отобранной у нее победе на выборах

Президент США Дональд Трамп, которого представители Демпартии обвиняют в связях с Россией, позволивших незаслуженно победить на президентских выборах, считает подобные реплики оправданием проигрыша своих оппонентов. «Возможно, Трамп провел удачную кампанию», - написал он на своей странице в Twitter.

Поводом к этой реплике послужило интервью экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон телекомпании CNN. «Я была на пути к победе, пока комбинация с письмом [директора ФБР] Джима Коуми от 28 октября и российского WikiLeaks не вызвала сомнений у людей, которые были склонны голосовать за меня», - заявила она. Письмо Коуми извещало конгрессменов о новом расследовании в отношении служебной переписки в бытность Клинтон госсекретарем. Сайт WikiLeaks опубликовал серию переписки главы штаба Клинтон Джона Подесты.

Клинтон уверена: если бы выборы были 27 октября, президентом стала бы именно она. При этом экс-кандидат в президенты допустила, что определенную роль в ее поражении сыграло женоненавистничество.