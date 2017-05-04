Директора ФБР «подташнивает» от мысли о влиянии расследования о почте Клинтон на выборы

Директор ФБР Джеймс Коми признался, что его подташнивает от мысли, что его действия в октябре прошлого года могли повлиять на предвыборную гонку в США, но он считает, что делал все правильно. В конце октября 2016 г.

ФБР повторно открыло дело об электронной почте экс-госсекретаря и кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон, которая, как выяснилось, служа в Госдепартаменте пользовалась для рабочей переписки личным, а не служебным почтовым сервером. 3 мая Коми в течение почти четырех часов давал показания перед юридическим комитетом Сената, который изучает возможные попытки влияния на предвыборную гонку прошлого года. Днем ранее сама Клинтон заявила в Конгрессе, что действия директора ФБР стали одной из причин ее проигрыша на выборах. После этого победивший ее Дональд Трамп написал в Twitter, что «Коми - это лучшее, что когда либо случалось с Хиллари Клинтон».

3 мая Коми сказал, что не жалеет о расследовании и сделанных заявлениях, сообщает Fox News. Он убежден, что ФБР должна проводить расследования, не задумываясь о том, какой политический эффект они могут оказать на фигурантов. В конце октября расследование было возобновлено, когда письма Клинтон обнаружились на ноутбуке бывшего сенатора Энтони Винера, жена которого была помощницей Клинтон и пересылала ему некоторые ее письма для распечатки на принтере. ФБР решило тогда проверить Винера и его жену на предмет неосторожного обращения с засекреченными документами, против них ничего не нашли. По словам Коми, он знал, что это было нестандартно - заявлять о возобновлении расследования в отношении одного из кандидатов в президент за 11 дней до выборов, но молчать в той ситуации он тоже не мог после того, как расследование было уже один раз закрыто.

Демократы обвинили ФБР в двойных стандартах, поскольку о расследовании в отношении Клинтон Коми говорил во время предвыборной гонки, а о начавшемся в июле прошлого года расследовании «российского следа» в кампании Трампа - только в марте 2017 г., когда выборы были уже давно позади. Коми возразил, что он только подтвердил, что расследование в отношении Клинтон ведется, а о результатах обоих расследований он может говорить только по их завершении.

Также Коми сказал, что доверяет нынешнему расследованию ФБР, которое ищет возможные связи окружения Трампа с Россией.