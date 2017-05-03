Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможных

Директор ФБР США Джеймс Коми считает, что Россия представляет огромную угрозу. По его словам, Россия - «это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей».

Заявление Коми прозвучало на сенатских слушаниях, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 г. в США.

Как отмечает CNN, директору ФБР были заданы острые вопросы относительно того, что Россия якобы вмешивалась в ход американских выборов. Коми заявил, что Россия, «ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику».

«Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают», - сказал он.

Ранее Джеймса Коми раскритиковали как действующий президент США Дональд Трамп, так и его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон.