Путин прокомментировал отставку директора ФБР Коми

Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не окажет никакого влияния на отношения США и России, заявил в среду президент России Владимир Путин.

«Да никак не повлияет», - заявил российский лидер журналистке телеканала CBC.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, Конституции, закона. При чем тут мы? Я, видите, вот в хоккей собираюсь играть с любителями», - отметил он.

Как сообщалось, команда «Легенды хоккея», в которой под 11-м номером играл сегодня Путин, выиграла со счетом 17:6 у «Сборной НХЛ».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. Он действовал на основании рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна. По ведомственной иерархии исполнять обязанности шефа ФБР будет заместитель Коми Эндрю Маккейб.