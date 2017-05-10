Лавров удивился вопросу о возможной связи его визита в США и отставки директора ФБР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором воспринял предположение о том, что его визит в Вашингтон каким-то образом связан с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

На встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в американской столице один из журналистов поинтересовался у российского министра, связан ли его визит с увольнением Коми, на что Лавров ответил: «Вы шутите?»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. Он действовал на основании рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна. По ведомственной иерархии, исполнять обязанности шефа ФБР будет заместитель Коми Эндрю МакКейб.

В меморандуме о восстановлении общественного доверия к ФБР за подписью Розенстайна, на котором, как следует из сообщения Белого дома, базируется решение Трампа об отставке, отмечается, что Коми совершил серьезные ошибки. Одной из них стало самостоятельное объявление летом 2016 г. о закрытии дела против Хиллари Клинтон об использовании ею личной почты для служебной переписки. Таких полномочий у директора ФБР не было, уверен Розенстайн.