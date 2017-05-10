Директор ФБР отправлен в отставку

Президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коуми с поста директора ФСБ, говорится в сообщении Белого дома. Он действовал на основании рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого заместителя Рода Розенстайна.

«Я согласен с решением департамента юстиции, что Вы не можете эффективно руководить бюро. Нам важно найти новое руководство для ФБР, которое восстановит общественное доверие», - приводит ABC на своей странице в Twitter текст письма Трампа к Коуми. По данным телеканала, Трамп лично зачитал Коуми свое решение по телефону, когда тот находился в служебной командировке в Лос-Анджелесе.

Трамп подчеркнул, что этот момент станет новым началом для «жемчужины правохранительных органов». Коуми мог руководить бюро до 2023 г., отмечает Reuters. Поиски нового директора ФБР начнутся незамедлительно. Исполнять обязанности шефа ФБР будет заместитель Коуми Эндрю МакКейб.