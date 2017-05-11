Трампу показали импичмент по-русски
Президент США вызвал волну критики, уволив директора ФБР
Президент США Дональд Трамп спровоцировал волну негодования, уволив главу ФБР Джеймса Коми, пишет Reuters. Коми возглавлял расследование о возможных связях предвыборного штаба американского лидера с Россией для влияния на результаты выборов. На фото митинг у Белого дома в Вашингтоне
1/8
Джеймс Коми неделей ранее просил министерство юстиции выделить дополнительные средства на расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов США в 2016 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника
2/8
В качестве причины увольнения Белый дом назвал серьезные ошибки, допущенные Коми в ходе расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки в ее бытность госсекретарем
3/8
Демократы опасаются, что теперь проводимое ФБР расследование о вмешательстве России в выборы президента США будет свернуто
4/8
В американской истории это второй случай, когда президент увольняет человека, ведущего расследование, которое касается его самого, отмечает западная пресса
5/8
Первый такой случай – увольнение Ричардом Никсоном специального прокурора, занимавшегося уотергейтским скандалом
6/8
Также не было ни одного случая, когда президент досрочно увольнял директора ФБР; контракт Коми истекал в 2023 г.
7/8
После увольнения Коми многие демократы потребовали назначить специального независимого прокурора, который будет заниматься расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США
8/8