Власть

Трампу показали импичмент по-русски

Президент США вызвал волну критики, уволив директора ФБР
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Президент США Дональд Трамп спровоцировал волну негодования, уволив главу ФБР Джеймса Коми, пишет Reuters. Коми возглавлял расследование о возможных связях предвыборного штаба американского лидера с Россией для влияния на результаты выборов. На фото митинг у Белого дома в Вашингтоне
Jonathan Ernst / Reuters
Президент США Дональд Трамп спровоцировал волну негодования, уволив главу ФБР Джеймса Коми, пишет Reuters. Коми возглавлял расследование о возможных связях предвыборного штаба американского лидера с Россией для влияния на результаты выборов. На фото митинг у Белого дома в Вашингтоне
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Джеймс Коми неделей ранее просил министерство юстиции выделить дополнительные средства на расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов США в 2016 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника
Andrew Harrer / Bloomberg
Джеймс Коми неделей ранее просил министерство юстиции выделить дополнительные средства на расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов США в 2016 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника
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В качестве причины увольнения Белый дом назвал серьезные ошибки, допущенные Коми в ходе расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки в ее бытность госсекретарем
Jonathan Ernst / Reuters
В качестве причины увольнения Белый дом назвал серьезные ошибки, допущенные Коми в ходе расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки в ее бытность госсекретарем
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Демократы опасаются, что теперь проводимое ФБР расследование о вмешательстве России в выборы президента США будет свернуто
Jonathan Ernst / Reuters
Демократы опасаются, что теперь проводимое ФБР расследование о вмешательстве России в выборы президента США будет свернуто
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В американской истории это второй случай, когда президент увольняет человека, ведущего расследование, которое касается его самого, отмечает западная пресса
Jonathan Ernst / Reuters
В американской истории это второй случай, когда президент увольняет человека, ведущего расследование, которое касается его самого, отмечает западная пресса
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Первый такой случай – увольнение Ричардом Никсоном специального прокурора, занимавшегося уотергейтским скандалом
Jonathan Ernst / Reuters
Первый такой случай – увольнение Ричардом Никсоном специального прокурора, занимавшегося уотергейтским скандалом
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Также не было ни одного случая, когда президент досрочно увольнял директора ФБР; контракт Коми истекал в 2023 г.
Jonathan Ernst / Reuters
Также не было ни одного случая, когда президент досрочно увольнял директора ФБР; контракт Коми истекал в 2023 г.
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После увольнения Коми многие демократы потребовали назначить специального независимого прокурора, который будет заниматься расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США
Jonathan Ernst / Reuters
После увольнения Коми многие демократы потребовали назначить специального независимого прокурора, который будет заниматься расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США
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  • Президент США Дональд Трамп спровоцировал волну негодования, уволив главу ФБР Джеймса Коми, пишет Reuters. Коми возглавлял расследование о возможных связях предвыборного штаба американского лидера с Россией для влияния на результаты выборов. На фото митинг у Белого дома в Вашингтоне
  • Джеймс Коми неделей ранее просил министерство юстиции выделить дополнительные средства на расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов США в 2016 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника
  • В качестве причины увольнения Белый дом назвал серьезные ошибки, допущенные Коми в ходе расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки в ее бытность госсекретарем
  • Демократы опасаются, что теперь проводимое ФБР расследование о вмешательстве России в выборы президента США будет свернуто
  • В американской истории это второй случай, когда президент увольняет человека, ведущего расследование, которое касается его самого, отмечает западная пресса
  • Первый такой случай – увольнение Ричардом Никсоном специального прокурора, занимавшегося уотергейтским скандалом
  • Также не было ни одного случая, когда президент досрочно увольнял директора ФБР; контракт Коми истекал в 2023 г.
  • После увольнения Коми многие демократы потребовали назначить специального независимого прокурора, который будет заниматься расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США
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