Трампу показали импичмент по-русски

Andrew Harrer / Bloomberg

Джеймс Коми неделей ранее просил министерство юстиции выделить дополнительные средства на расследование предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов США в 2016 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника

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