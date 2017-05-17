Трамп настаивал на закрытии расследования связей Флинна с Россией – NYT

Президент США Дональд Трамп настаивал на закрытии расследования в отношении своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, пишет The New York Times. Это произошло в ходе февральской встречи в Овальном кабинете с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми. Издание ссылается на пересказ его служебной записку по итогам аудиенции двух знакомых с ее содержанием собеседником. Сами журналисты копии документа не видели.

«Я надеюсь, вы видите способ оставить это (расследование), позволить Флинну уйти. Он хороший парень. Надеюсь, вы сможете оставить это (расследование)», - воспроизводят собеседники издания реплику Трампа. Коми согласился с тем, что Флинн – «хороший парень», а на просьбу свернуть расследование никак не отреагировал.

Издание расценивает документ как прямое доказательство вмешательства Трампа в ход расследования его предполагаемых связей с Россией.

Белый дом опроверг версию, изложенную в воспоминаниях Коми. Администрация настаивает, что вмешательства в расследование не было. «Президент неоднократно заявлял, что генерал Флинн – приличный человек, который служил нашей стране. Президент никогда не просил Коми или кого бы то ни было еще завершить какое бы то ни было расследование», в том числе и то, в котором фигурирует экс-советник.

Ранее Трамп назвал отставленного им Коми «позером» и «выпендрежником», а также рассказал, что отставить его хотел с самого начала из-за того, что он внес сумятицу в работу ФБР. Ранее сообщалось, что Трамп уволил Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса и его первого зама Рода Розенстейна. Позже WSJ сообщало, что Коми просил о выделении дополнительных средств на дело о «российском следе».