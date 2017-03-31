Майкл Флинн готов дать показания о связях команды Трампа с Россией в обмен на иммунитет

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, вынужденный уйти в отставку из-за скандала вокруг его контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, может дать показания по делу о связях команды Дональда Трампа с Россией, сообщает Associated Press. Переговоры об этом он ведет с комитетами по разведке обеих палат парламента в обмен на иммунитет от «несправедливого преследования». Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Роберт Кельнер.

«Генералу Флинну, конечно, есть, что рассказать, и он очень хочет рассказать то, что позволят обстоятельства», - сказал адвокат, отметив, что «разумный человек» не станет обсуждать подобные темы без страховки. Флинн ушел в отставку в январе 2017 г., после того как спецслужбы начали расследовать дело о влиянии России на выборы президента США.