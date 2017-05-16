Трампа обвинили в раскрытии секретной информации российским дипломатам

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая в Овальном кабинете, передал им информацию под грифом совершенно секретно о деятельности «Исламского государства» (запрещено в России). Первым об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. Позже ее подтвердили два источника агентства Reuters в правительстве США.

«Это информация под кодовым словом», рассказал собеседник издания, используя термин, означающий высший уровень секретности. «Русскому послу Трамп раскрыл больше информации, чем нашим союзникам», - утверждал он. Сведения, суть которых не уточняется, попали в Вашингтон от одного из союзников в рамках обмена разведывательными данными, без права разглашения ее третьим лицам. Доступ к ней имели даже не все члены администрации Трампа.

История, представленная в качестве журналистского материала, является вымыслом, поспешил опровергнуть публикации советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. «Мы ни разу не обсуждали ни источники, ни методы разведки. Президент не раскрывал никаких военных операций, о которых не было бы ранее публично заявлено … Я был в кабинете, этого не случилось», - заверил он. Его заместитель Дина Пауэлл также заявила, что в статье приводится ложная информация: на встрече, якобы, речь шла только об общих для двух стран угрозах. Примерно то же заявил и госсекретарь Рекс Тиллерсон . По его словам, стороны говорили о вызовах беспокоящих как США, так и Россию. Никакие разведданные на встрече не раскрывались.

Тем не менее, анонимный собеседник агентства настаивает, что разглашение тайны произошло и случилось это «спонтанно». Сразу после этого чиновник Белого дома информировал о произошедшем ЦРУ и АНБ, имеющие связи с союзническими разведывательными структурами. Источник агентства отмечает, что хотя президент США имеет право делиться даже секретной информацией по своему усмотрению, в данном случае следовало согласовать этот вопрос с информатором. Собеседник издания отмечает, что Трамп, раскрывая секретную информацию, фактически хвастался перед русскими своей информированностью о планах ИГ. Источник агентства в прошлом месяце утверждал, что президент «не фильтрует информацию: что услышит, то и рассказывает». Анонимные чиновники Белого дома заявили, что они весьма обеспокоенны произошедшим.

Несмотря на опровержения Белого дома, история о возможной утечке информации взволновала представителей обеих партий. Второй по статусу демократ в Сенате Дик Дурбин охарактеризовал поведение Трампа как «опасное» и «безрассудное». Республиканец, возглавляющий сенатский комитет по иностранным делам Боб Коркер называл выдвинутые против Трампа обвинения «очень серьезными», если они истинны.

Три собеседника Associated Press в Белом доме, присутствовавшие 10 мая в Овальном кабинете, заверяют, что источники и методы разведки Трамп на встрече с Лавровым и Кисляком не обсуждал, но они не отрицают, что секретная информация все-таки была раскрыта. Этот инцидент может еще больше осложнить отношения Трама с разведывательным сообществом, которые и так остаются не простыми, особенно после отставки директора ФБР.