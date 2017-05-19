Экономике США придется расти без реформ

С момента вступления Трампа в должность прошло четыре месяца, а ни одной экономической инициативы через конгресс так и не прошло

Расследование дела о «российском следе» в президентских выборах США переросло в политический кризис, после того как Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми и выяснилось, что в феврале он просил последнего прекратить расследование в отношении Майкла Флинна. Флинн, недолгое время пробывший советником по национальной безопасности Трампа, был уличен в том, что говорил неправду о своих контактах с послом России в 2016 г.