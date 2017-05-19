В кризисе, поразившем Белый дом, рынок видит и светлую сторону

Чем больше Дональд Трамп занят им, тем меньше у него времени на сюрпризы в экономике

Политический кризис в Вашингтоне, из-за которого в среду падал фондовый рынок США, не пощадил и другие регионы. В четверг азиатские индексы снизились на 0,5–1,3%, европейские к 18.00 мск теряли по 0,2–0,8%. Накануне Dow Jones и S&P 500 снизились на 1,8%, NASDAQ – на 2,6%. Доллар, для которого избрание президентом Дональда Трампа означало 9%-ное укрепление к евро, растерял весь рост и стоил как в начале ноября.