Представители предвыборного штаба Трампа 18 раз контактировали с Россией – Reuters

Ненадолго ставший советником президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и другие советники Дональда Трампа с апреля по ноябрь 2016 г., во время предвыборной кампании, неоднократно контактировали с российскими чиновниками и лицами, связанными с Кремлем. Как сообщили Reuters действующие и бывшие американские чиновники, речь идет о 18 случаях контактов – по телефону или по электронной почте. В том числе это контакты, о которых ранее СМИ не знали. Сейчас всю эту информацию изучает ФБР и профильные комитеты конгресса, которые расследуют, пыталась ли Россия вмешаться в предвыборную гонку в США. Опрошенные агентством участники других предвыборных кампаний в США говорят, что контакты штабов кандидатов с иностранными представителями не редкость, но в данном случае удивляет масштаб взаимодействия.

На просьбу прокомментировать сообщение Reuters пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что президент России происходящее сейчас в США в контексте этого сюжета назвал «политической шизофренией». По его словам, к этой исчерпывающей формулировке ему добавить нечего. На просьбу уточнить, что подразумевается под «политической шизофренией», Песков посоветовал посмотреть в словаре Ожегова, передает ТАСС. Трамп, комментируя ситуацию, ранее предположил, что наблюдая за расколом в США, в России хихикают.

Из ранее не упоминавшихся контактов шесть – телефонные разговоры уже бывшего посла России Серегея Кисляка с советниками Трампа, в том числе с Флинном, сообщает Reuters. Контакты Кисляка и Флинна участились после выборов 8 ноября, они стали обсуждать создание канала связи между президентами России и США, который не зависел бы от контроля со стороны американской бюрократии в сфере национальной безопасности, говорят четыре действующих чиновника. По их словам, собеседники исходили из того, что чиновники США не поддержат улучшение двусторонних отношений.

В январе 2017 г. команда Трампа сначала отрицала какие-либо контакты с российскими представителями, затем подтвердили четыре случая контактов советников Трампа с Кислякомво время предвыборной кампании, напоминает Reuters. Кроме того, Флинн ушел в отставку, когда выяснилось, что он публично и в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом врал, что не общался с Кисляком в декабре – как до вступления в должность Трампа, так и до своего назначения советником.

Источники агентства говорят, что до сих пор не видели в контактах членов предвыборного штаба Трампа никаких признаков нарушений или конфликта интересов. Однако обнародование новых подробностей может усилить давление на президента и его окружение: от них начнут требовать полного отчета о всех контактах с российской стороной.

Белый дом, МИД России, адвокат Флинна на запрос о комментариях не ответили. На Смоленской площади Reuters переадресовали в администрацию США. Представитель посольства России заявил, что дипмиссия не комментирует ежедневные контакты с местными представителями.

Собеседники обсуждали налаживание экономических отношений между двумя странами, сотрудничество в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России) и сдерживание все более уверенно заявляющего о себе на мировой арене Китая, сказали собеседники агентства.

Кроме шести разговоров с послом источники Reuters упомянули еще 12 различного рода контактов. Среди тех, с кем контактировали люди Трампа, был украинский политик, бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, сказал один источник, информированный о подробностях контактов штаба Трампа, и еще два источника. Медведчук это отрицает: «Не знаком ни с кем из близкого окружения Дональда Трампа, поэтому таких разговоров и не могло быть», - сообщил он Reuters по электронной почте.

Личности других связанных с Кремлем участников бесед, помимо Медведчука и Кисляка, остаются засекреченными, а имена советников Трампа, не считая Флинна, «замаскированы» в докладах спецслужб, поскольку они являются американскими гражданами и имеют право на неприкосновенность частной жизни, отмечает агентство.

Участники предыдущих предвыборных кампаний сказали агентству, что контакты с иностранными чиновниками в ходе президентской гонки - не редкость, но назвали исключительным масштаб взаимодействия помощников Трампа с представителями России и людьми, связанными с Путиным. «Такое количество телефонных звонков зарубежным чиновникам, особенно представляющим страну, которую мы считаем противником или враждебной силой, - редкость», - заявил бывший замгоссекретаря США, республиканец Ричард Армитедж.

Новые разоблачения Reuters Трамп пока не прокомментировал. Днем ранее стало известно, что Минюст США назначил спецпрокурора для расследования предполагаемых связей окружения президента с Россией и возможного влияния Москвы на президентские выборы в Америке 4 ноября 2016 г. Это экс-директор ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший ведомство с 2001 по 2013 г., такое распоряжение подписал первый заместитель генпрокурора Род Розенстайн. «Уникальные обстоятельства и общественный интерес требуют», чтобы расследование проводилось «под руководством человека, который проявляет определенную степень независимости от обычной системы подчинения», объяснил Минюст.

Комментируя назначение спецпрокурора, Трамп в Twitter назвал расследование «величайшей охотой на ведьм в отношении политика в американской истории». И продолжил: «При всех незаконных действиях, что имели место в [предвыборной] кампании Клинтон и администрации Обамы, специальный советник никогда не назначался». При этом он допустил ошибку в слове «советник»: councel вместо counsel.

«Настроения в Вашингтоне сейчас очень отличаются от тех, что наблюдались в последние пару месяцев. Мы вступаем в период большей неопределенности, когда растут сомнения в том, что Трамп будет оставаться президентом Соединенных Штатов в 2018 г.», – пишет в отчете Дэниел Клифтон, политический аналитик Strategas Research Partners.