Трамп поделился с Лавровым израильской информацией о планах ИГ взорвать самолет

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым раскрыл конфиденциальную информацию о планах «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) взорвать пассажирский самолет, направляющийся в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на чиновников Белого дома. Эта информация была получена Вашингтоном от израильской разведки, настаивавшей на неразглашении информации. Теперь жизнь шпиона, добывшего ее, подвергается риску.

Накануне американские СМИ сообщили о том, что Трамп поделился с Лавровым совершенно секретной информацией, доступ к которой имели даже не все сотрудники Белого дома. Она не разглашалась и союзникам. Экс-директор Национального контртеррористического центра Мэтт Олсен подчеркнул, что Россия не является участницей антиигиловской коалиции и в этом смысле Москва Вашингтону не партнер. Советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер, напротив, считает, что поделиться этой информацией с Россией было допустимо, поскольку ее граждане стали жертвами теракта над Синаем.

Взорвать американский самолет террористы предполагали при помощи бомбы, вмонтированной в корпус ноутбука. Обнаружить ее при помощи обычного оборудования было бы затруднительно. Именно с получением Вашингтоном этих данных связаны планы введения запрета на провоз ноутбуков в самолетах, прибывающих в США из Европы. Окончательное решение по этому поводу еще не принято. В конце марта аналогичные меры были введены в отношении рейсов из 10 ближневосточных и азиатских аэропортов.