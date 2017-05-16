Трамп прокомментировал статью о передаче секретной информации России

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел полное право делиться с Россией информацией.

«Как президент я хотел поделиться с Россией, на что я имею абсолютное право, фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов», - написал он в своем Twitter. «По гуманитарным причинам. Плюс я хочу, чтобы Россия значительно усилила борьбу против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) и терроризма», - добавил он.

Издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме и два источника агентства Reuters в правительстве США ранее сообщили, что Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая в Овальном кабинете передал им информацию под грифом «совершенно секретно» о деятельности ИГ.

Представитель МИД Мария Захарова дала понять, что считает эти сообщения «очередным фейком», и посоветовала не читать американские СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения ерундой.