Песков назвал ерундой сообщения о передаче Трампом Лаврову секретной информации об ИГ

Сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал ему якобы секретные данные об ИГ (запрещено в России), являются ерундой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для нас это не тема, это очередная ерунда, и мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде», - сказал Песков, отметив, что тут нет темы ни для опровержения, ни для подтверждения.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что Трамп в ходе встречи с Лавровым и послом Сергеем Кисляком 10 мая в Овальном кабинете передал им информацию под грифом «совершенно секретно» о деятельности «Исламского государства» (запрещено в России).