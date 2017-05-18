Рынки испугались политического кризиса в Вашингтоне

Американский фондовый рынок пережил в среду самый тяжелый день в этом году. Индекс Dow Jones упал на 373 пункта (1,8%) до 20607 пунктов, S&P 500 снизился также на 1,8%, NASDAQ Composite – на 2,6%. Курс доллара, резко подскочивший после победы Дональда Трампа на выборах в начале ноября и снижавшийся с начала года, в последние три дня резко пошел вниз. По итогам падения в среду все поствыборное ралли было нивелировано. Индекс доллара (курс к валютам стран – основных торговых партнеров США) закрылся на отметке 97,58 пункта – чуть ниже, чем в день выборов 8 ноября. Курс евро также вернулся на «предвыборный» уровень, составив по итогам среды $1,116.

Цена золота в среду подскочила с $1237 до $1261,2. В четверг евро и золото торгуются около уровней закрытия накануне.

Азиатские и европейские рынки переняли негатив из США. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,8%. Индекс Stoxx Europe 600 потерял на утренних торгах 0,5% - после снижения на 1,2% в среду, что стало для него самым значительным падением с сентября. Российский рынок последовал за мировым: к 12.30 мск индекс ММВБ потерял почти 1%, РТС – 2,4%. Новость о назначении бывшего директора ФБР специальным прокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США не успокоила рынки, говорят их участники.

«Все, что происходит в Вашингтоне, может если и не полностью убить, то подорвать ожидания рынков относительно масштабной налоговой реформы и снижения налогов», – говорит Дэвид Лафферти, главный рыночный стратег Natixis Global Asset Management (цитата по The Wall Street Journal).

Углубляющийся политический кризис в Вашингтоне означает, что основания для поствыборного ралли на фондовых рынках становятся все более зыбкими. Акции росли на ожиданиях, что президент Трамп и республиканцы, получившие контроль над обеими палатами конгресса, смогут быстро провести налоговую реформу, предполагающую сильное снижение налогов для компаний, а также для домохозяйств. Ожидались также обещанные Трампом масштабные инвестиции в инфраструктуру, хотя аналитики сразу предупреждали, что в этой области принять соответствующие законы и выделить средства удастся не ранее конца 2017-го – 2018 г.

Однако с момента вступления Трампа в должность прошло почти четыре месяца, а ни одной экономической инициативы через конгресс так и не прошло. План налоговой реформы, спешно внесенный перед истечением первых 100 дней президентства, оставил экспертов в недоумении: он был изложен на одной странице и состоял из 250 слов.

Между тем напряженность в отношениях Трампа с политиками, обществом и СМИ переросла в полноценный кризис, который уже сравнивают с уотергейтским скандалом. Сначала Трамп уволил Джеймса Коми, директора ФБР, которое вело расследование о связях членов предвыборной команды Трампа и его советников с Россией. А на этой неделе The New York Times сообщила, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна (был уволен, так как говорил неправду о своих встречах с послом России Сергеем Кисляком) и забыть о произошедшем.

«Король Трамп» «Могу предположить, что если (или когда) состоится импичмент Трампа, это создаст условия для подъема фондового рынка США к новым высотам. Между тем, можно быть уверенным, что уже пишутся и сочиняются книги, мюзиклы, а лучше всего – оперы на тему «Король Трамп», - говорит Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller treacy Money.

Подобные действия президента могут быть приравнены к препятствованию правосудию – именно на этом основании конгресс начал процедуру импичмента Ричарда Никсона, который пытался помешать расследованию уотергейтского скандала. В среду сенатор республиканец Джон Маккейн заявил: нынешний кризис в связи с просьбой Трампа прекратить расследование в отношении Флинна «по размерам и масштабам приближается к Уотергейту». А член палаты представителей демократ Эл Грин напрямую призвал к импичменту Трампа.

Все это означает, что «больше не приходится говорить ни о фискальном стимуле [для экономики], ни о снижении корпоративных налогов», сказал Bloomberg Макс Кеттнер, стратег Commerzbank. Ситуация, когда волатильность на рынках низка, а в Вашингтоне высока, «не может сохраняться долго», уверен он.

«Трамп – это проблема, потому что он создает собственные кризисы, действуя как импульсивный, непредсказуемый, не заслуживающий доверия король, а не как президент Соединенных Штатов, – говорит Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. – Я не думаю, что проблема сойдет на нет, даже если объяснения Джеймса Коми на слушаниях [в конгрессе] прозвучат неубедительно. Трамп вряд ли изменится, и даже его кабинет потеряет к нему доверие». Падение рынка в среду, по крайней мере на ближайшее время, кладет конец его попыткам начать новое ралли, которые он несколько раз предпринимал в последние пару месяцев, считает Фуллер. «Очевидно, созрели предпосылки для коррекции на мировом фондовом рынке».

Наихудший вариант для Уолл-стрит – если президентская администрация в течение долгого периода не сможет нормально функционировать, добавляет он: «В такой ситуации можно ожидать более серьезной коррекции – не в последнюю очередь потому, что многие инвесторы покупали и держали акции в ожидании снижения налогов Трампом, что повысило бы прибыли компаний».

«Настроения в Вашингтоне сейчас очень отличаются от тех, что наблюдались в последние пару месяцев. Мы вступаем в период большей неопределенности, когда растут сомнения в том, что Трамп будет оставаться президентом Соединенных Штатов в 2018 г.», – написал в отчете Дэниел Клифтон, политический аналитик Strategas Research Partners.