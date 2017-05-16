Мировая экономика

Трампу будет почти невозможно разогнать экономику до 3% в год

Ему помешают реалии рынка труда

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы темп роста ВВП страны превышал 3% в долгосрочной перспективе, тогда как в последнее десятилетие его среднее значение было меньше 2%. Но помешать ускорению могут два серьезных препятствия – нехватка работников и недостаточно быстрый рост производительности труда.

В долгосрочной перспективе экономика не может расти быстрее суммарного значения темпов роста этих показателей. По прогнозам многих экономистов, их сумма будет составлять около 1,8% в следующие 10 лет. Такие же оценки дают и представители Федеральной резервной системы. Но советники Трампа утверждают, что их политика может обеспечить рост ВВП на уровне 3-4% год за годом, чего не было в США с 1980-1990-х гг.

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