ФБР проверяет зятя Трампа по «российскому делу»

Расследование возможного влияния России на американские выборы и членов команды президента США Дональда Трампа коснулось его ближнего круга. Объектом интереса ФБР сталь зять президента Трампа и его старший советник Джаред Кушнер, передает NBC со ссылкой на информацию нескольких чиновников. Об интересе ФБР к высокопоставленному чиновнику Белого дома, близкому к Трампу сообщила The Washington Post.

Следователи полагают, что муж дочери президента, также советницы главы государства Иванки Трамп может быть важным информатором, что не переводит его автоматически в статус подозреваемого. Получал ли он какие-либо запросы от ФБР, не известно. Так же не ясно, что именно в деятельности Кушнера представляет интерес для следователей.

WP отмечает, что объектом интереса ФБР могут быть связи Кушнера. Старший советник Трампа, по крайней мере, один раз в декабре 2016 г. встречался с российским послом Сергеем Кисляком, а также с российским банкиром, председателем ВЭБа, находящегося под санкциями США, Сергеем Горьковым. На встрече Кушнера с Кисляком присутствовал также экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, который вынужден был подать в отставку из-за скандала подозрений с связях с Россией. Встречу с Кушнером подтверждали в ВЭБе. Ранее зять президента согласился выступить в комитете сената по разведке и ответить на интересующие конгрессменов вопросы о возможных связях Трампа с Россией,