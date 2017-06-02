Магазины «Техносилы» превратятся в «Эльдорадо» и «М.Видео»

Часть из них будет закрыта, останется только онлайн-витрина

У «Техносилы» останется только онлайн-витрина Е. Разумный / Ведомости

Продавец бытовой техники и электроники «Техносила» будет интегрирован с компанией «Эльдорадо», рассказал сын основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и кандидат в совет директоров «Сафмар ритейла» Саид Гуцериев «Интерфаксу» в кулуарах Петербургского экономического форума. «Сафмар ритейл» - компания, которую предполагается создать на базе «М.Видео» и «Эльдорадо».

«Скорее всего, бренд «Техносила» будет со временем уходить с рынка, «Техносила» будет ребрендироваться в «Эльдорадо» в ближайшее время, все к этому идет. Останется онлайн-платформа «Техносила», - сказал Саид Гуцериев.

Пока, по его словам, «Сафмар» не определился, как поступит с двумя основными брендами - «Эльдорадо» и «М.видео». «Будет ли это «Эльдорадо» - территория низких цен», а «М.видео» более премиальным брендом, еще точно не знаем. Два бренда будут конкурировать, будем стараться достигать максимальной стоимости через разделение костов и за счет масштабирования», - пояснил Гуцериев-младший.

Эта стратегия обсуждается уже несколько месяцев, знает источник «Ведомостей», близкий к «Техносиле».

Магазины «Техносила» сменят вывести как на «Эльдорадо», так и на «М.видео», уточнил источник. По его словам, первые 15 магазинов «Тенхносилы» будут поровну переведены под эти два бренда, в дальнейшем магазины будут большей частью ребрендированы в «Эльдорадо».

Кроме того, продолжил собеседник «Ведомостей», «Техносила» будет «оптимизировать портфель магазинов» - большая часть из них будет закрыта, обсуждается закрытие до 30-50% всех точек. Сеть «Техносилы» насчитывает 72 магазина, по данным сайта компании.

«В основном это связано с тем, что сами точки очень слабые, мы их сохраняли для поддержания денежного потока и отчетов перед банками. Кроме того, большая часть магазинов «Техносилы» географически находятся рядом с «Эльдорадо» или «М.видео», дверь в дверь. И закрытие одной из двух точек очень позитивно влияет», - пояснил источник «Ведомостей». Процесс «оптимизации» сети «Техносилы» и ее ребрендинга начнется в ближайший месяц, уточнил собеседник «Ведомостей».

«Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова в 2016 г. сначала договорился о покупке ритейлера бытовой техники и электроники «Эльдорадо», а затем и о покупке 57,7% «М.видео» у его основателя и президента Александра Тынкована, Павла Бреева и Михаила Тынкована. В конце апреля эта сделка была закрыта, а оставшимся миноритарным акционерам структура «Сафмара» направила оферту на выкуп акций. За всего ритейлера «М.видео» «Сафмар» заплатит около $1,26 млрд.

Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко не ответил в пятницу вечером на звонок «Ведомостей».