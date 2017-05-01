Группа «Сафмар» закрыла сделку по покупке контрольного пакета «М.видео»

Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова закроет 2–3% магазинов бытовой техники и электроники от общего числа подконтрольных ее структурам, заявил Саид Гуцериев в ходе телеконференции с инвесторами. По его словам, мера коснется только двух регионов: Архангельской области и Дагестана. Таково предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), одобрившей ранее группе сделку по покупке крупнейшего продавца бытовой техники и электроники – «М.видео» (всего 379 магазинов). Представитель ФАС на запрос не ответил. Представитель «Сафмара» уточнил, что предписание выдано в целом по группе.

В прошлом году основные владельцы «М.видео» – его основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать 57,7% ритейлера группе «Сафмар». Одно из условий сделки – покупатель сделает обязательную оферту миноритариям по цене $7 за акцию, как и для основных акционеров. За всего ритейлера «Сафмар» заплатит $1,26 млрд. В пятницу, 28 апреля, «Сафмар» закрыла сделку, следует из документов «М.видео».

«Сафмар» – одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, управляет промышленными, финансовыми, банковскими активами, а также активами в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента. Группа – основной владелец таких компаний, как «Русснефть», «Русский уголь», «Славкалий», Бинбанка и проч. В 2016 г. структуры Гуцериева уже консолидировали другую крупную сеть техники и электроники – «Эльдорадо» (свыше 600 магазинов), а структура, связанная с «Сафмаром», – бенефициар «Техносилы» (82).

Обычно ФАС при рассмотрении подобных ходатайств «относительно спокойно» расценивает доли объединенной компании на рынках отдельных субъектов от 35 и до 50%, рассказывал ранее «Ведомостям» заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров. Предписание по обеспечению конкуренции выдается, если в ходе сделки ее доля приблизится к 50%, пояснял он.

Гуцериев назвал предписание «несущественным». С ним соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: продажи магазинов в этих регионах составляют около 1% выручки объединенной компании и закрытие части магазинов с учетом развития онлайн-продаж и реализации маркетинговых акций практически не повлияет на динамику выручки. «Методика оценки емкости рынка ФАС несовершенна: если рассчитать корректно, то закрытия потребовались только в Архангельской области», – говорит Бурмистров.

Магазины будут закрыты в течение года, какие именно – еще не решено, уточнил представитель «Сафмара». Очевидно, что закроются неэффективные точки: где выше арендная ставка, меньше проходимость, рассуждает Бурмистров. Гуцериев уточнил: будут закрыты не более 10 магазинов. Сейчас в Архангельской области работают четыре магазина «М.видео» и пять «Эльдорадо», в Дагестане – четыре и два соответственно, «Техносила» в этих регионах не представлена, свидетельствуют данные на сайтах ритейлеров.

«Сафмар» не исключает объединения «Техносилы» и «Эльдорадо», как рассматривает и «другие варианты поглощения в этом секторе», рассказывали ранее источники «Ведомостей». Пока «Эльдорадо» и «М.видео» объединять не планируется, заявил Тынкован на телеконференции. Он продолжит занимать пост гендиректора «М.видео», которое в будущем будет переименовано в «Сафмар ритейл». Последняя станет управляющей компанией магазинов сетей «М.видео», «Эльдорадо» и проекта MаrketPlace (Goods.ru), согласно сообщению группы «Сафмар». По «Техносиле» определенного решения нет, добавил Гуцериев.