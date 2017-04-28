Компанию «М.Видео» переименуют в «Сафмар ритейл»

Группа «Сафмар» закрыла сделку по покупке 57,7% акций «М.Видео», говорится в совместном релизе компаний. Из документа следует, что компания будет переименована.

«Группа "Сафмар" объявляет о закрытии сделки по покупке доли Александра Тынкована и его партнеров в "М.Видео" и консолидации своих розничных активов на базе ПАО "М.Видео", в будущем "Сафмар ритейл", - говорится в сообщении.

В декабре 2016 г. основные владельцы «М.Видео» – Александр Тынкован, основатель и президент «М.Видео», Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать 57,7% ПАО «М.Видео» за $726 млн группе «Сафмар» семьи Гуцериевых. Тогда же было заявлено, что покупатель сделает обязательную оферту миноритариям по цене $7 за акцию, как и для основных акционеров; за всего ритейлера группа заплатит $1,26 млрд. ФАС одобрила сделку в середине марта.