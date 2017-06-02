Нефть Brent подешевела до $50,36 за баррель

Цены на нефть снижаются в пятницу, завершая неделю максимальным падением за четыре недели.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.05 по московскому времени опустилась на $0,27 (0,53%) до $50,36 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $0,13 (0,26%) до $50,63 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,64%) до $48,05 за баррель. Контракт подорожал на $0,04 (0,08%) до $48,36 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала этой недели WTI подешевела на 3,6%, Brent - на 3,5%.

Цены на нефть, поднимавшиеся накануне в течение большей части сессии, растеряли рост после публикации данных об увеличении добычи в США до максимального уровня с августа 2015 г., пишет MarketWatch.

Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла за счет Ливии и Нигерии, освобожденных от сокращения добычи в рамках действующего соглашения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg.

Согласно опросу, ОПЕК увеличила добычу в прошлом месяце на 315 000 б/с по сравнению с апрелем - до 32,21 млн б/с. Добыча нефти в Ливии подскочила на 210 000 б/с до 760 000 б/с, в Нигерии - на 100 000 б/с до 1,7 млн б/с.