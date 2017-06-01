Орешкин: экономика России готова жить при цене на нефть $40 за баррель и ниже

Российская экономика готова жить при цене на нефть $40 за баррель и ниже. Об этом в эфире телеканала Bloomberg заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Перспективы российской экономики не так сильно зависят от нефтяных цен, как это было 5-10 лет назад. Вся денежная и налоговая политика основывается вокруг прогноза, что цена на нефть будет $40 за баррель. Мы на самом деле готовы и дальше вечно жить с ценой $40 за баррель и ниже, это не проблема для нас», - пояснил он.

Комментируя возможное ужесточение антироссийских санкций, Орешкин заявил, что влияние подобных ограничительных мер уже не так важно для российской экономики.

«Мы сконцентрированы на развитии нашей экономики. То, что происходит внутри страны, гораздо важнее для нас, чем то, что происходит за ее пределами», - добавил он. По его словам, санкции на данный момент важнее для США, чем для России.