Brent торгуется на уровне $51,12 за баррель

К 8.45 мск четверга августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,12 за баррель, июльские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $48,76 за баррель. За предыдущие торги Brent подешевела на $1,48 (2,83%) до $50,76 за баррель, WTI - на $1,34 (2,7%) до $48,32 за баррель, напоминает «Интерфакс». Май стал третьим месяцем подряд, когда котировки снижались на сомнениях инвесторов в том, что предпринимаемые государствами ОПЕК меры по ограничению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. За май Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 2,1%.

Американский институт нефти (API) опубликовал 31 мая данные о снижении запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд, падение составило 8,67 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах познее в четверг. Опрошенные S&P Platts аналитики прогнозируют, что за прошлую неделю запасы уменьшились на 3,2 млн баррелей.