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Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: ОПЕК продолжит сокращать

ОПЕК продолжит сокращать

Нефтедобывающие страны продлили сокращение добычи на девять месяцев. Эксперты ожидают цену барреля нефти $55–60 до конца года

В общей сложности 24 страны, контролирующие 60% нефтедобычи, договорились, что продолжат до конца марта 2018 г. поддерживать ее уровень на 1,8 млн барр. в день ниже, чем в прошлом году. По данным на 20.30 мск, официального объявления не было, но о договоренности несколькими часами ранее сообщил министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук. Позднее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил, что сделку согласовали страны, не входящие в ОПЕК. Такого решения ожидали рынки, хотя сохранялись надежды и на большее: в ходе переговоров обсуждалось и соглашение сроком на год, сообщила Financial Times со ссылкой на министров стран ОПЕК. Однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал днем, что договоренности на срок более девяти месяцев ожидать не стоит.

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