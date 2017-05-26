ОПЕК продолжит сокращать

24 страны, контролирующие 60% нефтедобычи, договорились поддерживать ее уровень на 1,8 млн барр. в день, чем в прошлом году YAY/TASS

В общей сложности 24 страны, контролирующие 60% нефтедобычи, договорились, что продолжат до конца марта 2018 г. поддерживать ее уровень на 1,8 млн барр. в день ниже, чем в прошлом году. По данным на 20.30 мск, официального объявления не было, но о договоренности несколькими часами ранее сообщил министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук. Позднее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил, что сделку согласовали страны, не входящие в ОПЕК. Такого решения ожидали рынки, хотя сохранялись надежды и на большее: в ходе переговоров обсуждалось и соглашение сроком на год, сообщила Financial Times со ссылкой на министров стран ОПЕК. Однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал днем, что договоренности на срок более девяти месяцев ожидать не стоит.