«Сланцевая революция 2.0» грозит обрушить цены на нефть до $30 за баррель

В США скорость бурения и его текущая эффективность подразумевают темпы роста добычи на 1,5 млн баррелей в день LM-Otero / AP

Сегодня, 25 мая, состоится саммит ОПЕК, на котором, как ожидается, будет продлено соглашение о сокращении добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в последнее время говорил, что практически все выступают за его продление на девять месяцев, до апреля 2018 г. В среду о поддержке этой позиции заявил Ирак.

Цена Brent из-за так называемой договоренности ОПЕК+ (в ней участвуют и ряд не входящих в картель стран, в том числе Россия) подскочила в ноябре – декабре с $45 до $57 за баррель. С тех пор котировки так и колеблются в этом коридоре, составив в среду к 20.30 мск $53,84. Если соглашение будет продлено на девять месяцев или объем сокращений увеличен с нынешних 1,8 млн баррелей в день, цена может подняться до $55–60, составив на конец года $60 или более за баррель, пишут в отчете аналитики Citigroup. Если же ОПЕК разочарует рынок (например, продлением лишь на полгода), цена может упасть – правда, считают в Citi, не сильно ниже $50, – а в III квартале снова пойдет вверх благодаря улучшению фундаментальных показателей.

Министерство энергетики России поддерживает продление соглашения на девять месяцев. А эксперты Минфина не разделяют позицию коллег. «Пакт производителей не имеет смысла», – говорится в презентации департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, с которой ознакомились «Ведомости» и которая озаглавлена «Цугцванг» (шахматный термин, означающий, что любое решение ведет к ухудшению ситуации). Продление пакта на второе полугодие 2017 г. сократит избыточные запасы нефти в странах ОЭСР на 250 млн баррелей, указывают эксперты Минфина (по данным ОПЕК за март, они превышают средний уровень за последние пять лет на 276 млн баррелей). В результате спрос превысит предложение на 1,9 млн баррелей в день, что поддержит «сланцевую революцию 2.0». «Расплатой за это будут значительный профицит (около 0,7 млн баррелей в день) в первом полугодии 2018 г., накопление запасов и обвал цен на нефть, – указывают эксперты Минфина. – Позднее осознание этого способно привести к чрезмерному провалу цен, примерно до $30».

В США скорость бурения и его текущая эффективность подразумевают темпы роста добычи на 1,5 млн баррелей в день (сырая нефть плюс конденсат), что опережает темпы роста мирового потребления (1,3 млн баррелей в день), отмечают эксперты Минфина. Сохранение нынешних темпов ввода в строй буровых уже в июле доведет темпы роста добычи до 2 млн баррелей в день, предостерегают они.