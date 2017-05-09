Сланцевая нефтедобыча в США стала рентабельной при $50 за баррель

Добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в этом году выходит на операционную рентабельность при цене уже порядка $45-$50 за баррель, пишет Financial Times. Три года назад, во время кризиса, вызванного падением цен, эксперты не верили, что это возможно при $70 за баррель, а теперь опасаются перепроизводства при текущих ценах, отмечает газета.

Результаты нефтяной отрасли неожиданным образом подкрепляют недавние заявления администрации президента Дональда Трампа о том, что Америка должна обеспечить себе не просто энергетическую независимость, а «энергетическое доминирование». По оценке FT, за три года с момента кризиса сланцевые компании США снизили издержки в среднем на 40%. Владелец Continental Resources миллиардер Харольд Хамм, не веривший в 2014 г. в перспективы сланцевой нефтедобычи при $70 за баррель, теперь планирует рост добычи на 20% при нефти по $50-$55 за счет собственных ресурсов, полагая, что добычу можно не снижать и при $40 с небольшим. «США перехватили лидерство в мировой энергетике - мы можем эффективно конкурировать в новых условиях», - заявил он аналитикам на минувшей неделе. По данным Bloomberg, основные сланцевые компании США (суммарно) вышли на операционную рентабельность со II квартала 2016 г.

Нефть под 50 Сегодня на ICE нефть Brent торговалась ниже $49 за баррель, американская WTI подешевела почти до $46. Причины - рекордный рост нефтедобычи в Ливии (не участвует в соглашении ОПЕК о сокращении добычи) и медленное сокращение запасов в США.

Слова Хамма подтверждает статистика: объемы бурения растут даже быстрее, чем во время пика сланцевой революции 2014 г. По данным Baker Hughes, количество работающих буровых более чем удвоилось за год - с 248 дo 598 за минувшую неделю. Более того, втрое выросла средняя отдача пробуренных скважин: до 662 баррелей в сутки с 217 б/с три года назад (данные Агентства энергетической информации США (EIA) для Пермского нефтегазоносного бассейна). Все это позволяет компаниям и отраслевым специалистам предсказывать рост добычи на 10-15% в год в ближайшие годы и делает совершенно реальным прогноз EIA рекордной добычи в США на уровне 10 млн б/с в 2018 г., пишет FT.

«Сейчас кажется, что главная угроза нефтедобыче США - ее собственный успех», - отмечает газета. Она приводит аналогию с «овцами, съевшими Англию»: быстрейший рост может быть рациональным поведением для каждого из экономических агентов, но в сумме он приводит к катастрофе. «Кто купит всю эту американскую легкую нефть? Есть ли для нее рынок в глобальном масштабе?» - спрашивает бывший руководитель EIA Адам Сьемински.