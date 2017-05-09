Сланцевая нефтедобыча в США стала рентабельной при $50 за баррель
- Сергей Смирнов
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Добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в этом году выходит на операционную рентабельность при цене уже порядка $45-$50 за баррель, пишет Financial Times. Три года назад, во время кризиса, вызванного падением цен, эксперты не верили, что это возможно при $70 за баррель, а теперь опасаются перепроизводства при текущих ценах, отмечает газета.
Результаты нефтяной отрасли неожиданным образом подкрепляют недавние заявления администрации президента Дональда Трампа о том, что Америка должна обеспечить себе не просто энергетическую независимость, а «энергетическое доминирование». По оценке FT, за три года с момента кризиса сланцевые компании США снизили издержки в среднем на 40%. Владелец Continental Resources миллиардер Харольд Хамм, не веривший в 2014 г. в перспективы сланцевой нефтедобычи при $70 за баррель, теперь планирует рост добычи на 20% при нефти по $50-$55 за счет собственных ресурсов, полагая, что добычу можно не снижать и при $40 с небольшим. «США перехватили лидерство в мировой энергетике - мы можем эффективно конкурировать в новых условиях», - заявил он аналитикам на минувшей неделе. По данным Bloomberg, основные сланцевые компании США (суммарно) вышли на операционную рентабельность со II квартала 2016 г.
Сегодня на ICE нефть Brent торговалась ниже $49 за баррель, американская WTI подешевела почти до $46. Причины - рекордный рост нефтедобычи в Ливии (не участвует в соглашении ОПЕК о сокращении добычи) и медленное сокращение запасов в США.
Слова Хамма подтверждает статистика: объемы бурения растут даже быстрее, чем во время пика сланцевой революции 2014 г. По данным Baker Hughes, количество работающих буровых более чем удвоилось за год - с 248 дo 598 за минувшую неделю. Более того, втрое выросла средняя отдача пробуренных скважин: до 662 баррелей в сутки с 217 б/с три года назад (данные Агентства энергетической информации США (EIA) для Пермского нефтегазоносного бассейна). Все это позволяет компаниям и отраслевым специалистам предсказывать рост добычи на 10-15% в год в ближайшие годы и делает совершенно реальным прогноз EIA рекордной добычи в США на уровне 10 млн б/с в 2018 г., пишет FT.
«Сейчас кажется, что главная угроза нефтедобыче США - ее собственный успех», - отмечает газета. Она приводит аналогию с «овцами, съевшими Англию»: быстрейший рост может быть рациональным поведением для каждого из экономических агентов, но в сумме он приводит к катастрофе. «Кто купит всю эту американскую легкую нефть? Есть ли для нее рынок в глобальном масштабе?» - спрашивает бывший руководитель EIA Адам Сьемински.