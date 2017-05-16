Продление соглашения о сокращении нефтедобычи может не дать результата – МЭА

В США уже добывают на 712 буровых больше нефти, чем на 1609 в 2014 году

Чтобы достичь цели по ребалансировке спроса и предложения на мировом рынке нефти, ОПЕК и присоединившимся к ней странам, возможно, придется сделать больше, чем просто продлить соглашение о сокращении добычи. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

На заседании 25 мая страны ОПЕК, как ожидается, продлят договоренность минимум до конца года. Она была достигнута в декабре прошлого года и предполагает вывод с рынка 1,8 млн баррелей в день странами картеля (за исключением Ливии и Нигерии) и еще 11-ю производителями. При этом в понедельник Россия поддержала предложение Саудовской Аравии продлить соглашение даже до марта 2018 г.; после этого цена нефти Brent подскочила выше $52 за баррель, хотя еще 5 мая опускалась ниже $47.

Страны ОПЕК хотят, чтобы коммерческие запасы нефти вернулись к среднему значению за последние пять лет. Они действительно начали сокращаться в последние месяцы благодаря тому, что картель и Россия в целом соблюдают договоренность о сокращении добычи. Однако, как сообщила ОПЕК в прошлый четверг, запасы в странах ОЭСР все еще остаются выше цели на 276 млн баррелей (по данным за март).

Для ее достижения ОПЕК и другим странам потребуется сделать больше, чем просто продлить соглашение, заявило во вторник МЭА, тем более что до начала его действия они же сами так активно добывали нефть, что способствовали увеличению запасов. «К концу 2017 г. запасы могут не снизиться до среднего за пять лет уровня, то есть, чтобы сократить их еще сильнее, во втором полугодии еще придется проделать большую работу», – говорится в докладе МЭА.

Тем не менее, «ребалансировка, безусловно, идет и даже, по крайней мере в краткосрочной перспективе, ускоряется», отмечают эксперты агентства. Но на пути ОПЕК стоят сланцевые добытчики США и ряд не входящих в картель стран, указывают они. Сектор сланцевой добычи в США демонстрирует такое динамичное развитие, что МЭА повысило оценку роста добычи в стране до 790 000 в день а 2017 г. по сравнению с концом 2016-го, предупредив, что может продолжать повышать ее и дальше.

В целом рост добычи в странах за пределами ОПЕК (включая те 11, что действуют по договоренности с картелем), составит в 2017 г. почти 600 000 в день, считают в МЭА; месяц назад оценка была 490 000 баррелей.

В самой ОПЕК ситуацию оценивают даже еще пессимистичнее. Прогноз добычы в США ее эксперты повысили на 285 000 баррелей до 820 000 баррелей в день.

При этом перед тем, как страны картеля в принципе договорились о сокращении добычи в сентябре 2016 г., его эксперты ждали, что добыча за пределами ОПЕК упадет в 2017 г. на 100 000 баррелей в день. Когда в конце ноября было подписано само соглашение, оценка была повышена до роста на 200 000 баррелей. Теперь же, говорится в последнем докладе ОПЕК, рост может составить 950 000 баррелей в день. Переоценка более чем на 1 млн баррелей в день – это почти две трети от 1,8 млн баррелей, которые предполагается убрать с рынка за счет договоренности о сокращении нефтедобычи.

Сланцевые добытчики в США за счет сокращения расходов и повышения эффективности сильно снизили себестоимость добычи. На основных месторождениях компании в этом году добиваются операционной рентабельности при $45-50 за баррель, при этом, например, на наиболее эффективных участках месторождения Permian Basin она может составлять и $20. Объемы бурения растут даже быстрее, чем во время пика сланцевой революции в 2014 г., а добычи – приближаются к докризисным. По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых в США выросло с минимальных во время кризиса 316 в конце мая 2016 г. до 712 за прошлую неделю.

При этом на них уже добывается больше, чем добывалось на 1609 буровых (максимальное количество в истории) в начале октября 2014 г.: тогда производство составило 8,9 млн баррелей в день, а сейчас, по данным Управления энергетической информации США (EIA), – 9,3 млн баррелей. И вскоре США могут превысить докризисный уровень добычи: максимум – 9,6 млн баррелей в день – EIA зафиксировала в июне 2015 г., а теперь прогнозирует 10 млн баррелей в 2018 г.

Поэтому страны ОПЕК пытаются привлечь к своему соглашению новых производителей, в частности, Туркменистан и Египет. Во время недавнего визита в Туркменистан министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих попросил президента страны прислать наблюдателей на саммит картеля 25 мая, написала в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ОПЕК. По их словам, Гурбангулы Бердымухаммедов согласился, а Египет сообщил ОПЕК, что поручение посетить саммит дал президент страны Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Туркменистан и Египет в совокупности добывают около 700 000 баррелей в день.