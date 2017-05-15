Москва и Эр-Рияд предложат продлить ограничение добычи нефти на девять месяцев

Россия и Саудовская Аравия сделают все возможное, чтобы добиться стабилизации рынка нефти, и для этого предложат продлить соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран по ограничению добычи до конца марта 2018 г. Это объявили в Китае министры энергетики двух стран Александр Новак и Халид аль-Фалих. Ранее говорилось о возможности продления соглашения, заключенного на первое полугодие 2017 г., еще на шесть месяцев, но не на девять. На этом заявлении котировки нефти пошли вверх.

К 4.10 по Гринвичу (7.10 мск) Brent торговалась на уровне $51,66 за баррель, что на 1,6% выше уровня предыдущего закрытия, сообщает Reuters. WTI к тому же моменту дорожала на 1,7% до $48,67 за баррель. К 9.24 мск котировки чуть скорректировались: июльские фьючерсы на Brent торговались на уровне $51,58 за баррель, июньские фьючерсы на WTI – на уровне $48,57 за баррель.

Министры энергетики двух стран договорились «сделать все возможное, чтобы достичь желаемой цели по стабилизации рынка и сокращению коммерческих запасов нефти до их среднего уровня за пять лет» и для подтверждения решимости производителей нефти обеспечить стабильности рынка, цитирует Reuters. Москва и Эр-Рияд согласны, что добровольные договоренности стран – производителей нефти по ограничению добычи необходимо продлить до 31 марта 2018 г. Предполагается, что ограничения будут продлены на тех же условиях, что действовали до сих пор, однако министры сказали, что надеются, что к соглашению присоединятся новые участники.

До 24 мая министры договорились «провести консультации со странами – участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения полного консенсуса по поводу девятимесячного продления Декларации о кооперации», говорится в заявлении на сайте Минэнерго России.

В ходе встречи министры «отметили существенное положительное влияние на конъюнктуру рынка предпринятых за последние месяцы совместных добровольных действий, способствовавших переходу его фундаментальных параметров к приемлемой для участников рынка динамике», сообщает ведомство. «Отмечается ускоренное по сравнению с сезональными нормами падение товарных запасов нефти в апреле – мае, снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах), более чем на 1/3 с начала года, а также сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах, не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка. Для долгосрочного обеспечения растущих потребностей мирового рынка в будущем необходимо стабильное и прогнозируемое состояние рынка», – говорится в заявлении.

По словам трейдеров, важно, что совместное заявление крупнейших производителей нефти прозвучало до заседания ОПЕК 25 мая, на котором должно было обсуждаться продление соглашения. «Саудовская Аравия и Россия очевидным образом тесно сотрудничают, – прокомментировал Reuters управляющий директор сингапурской трейдерской компании Strong Petroleum Ойстейн Беренстен. – Из этого совместного заявления создается впечатление, что саудовцы твердо намерены поднять цены на нефть».

После переговоров с аль-Фалихом Новак сказал журналистам, что, судя по предварительным консультациям, продлению соглашения привержены все. «Я не вижу причин для того, чтобы какие-то страны могли выйти. Все сегодня исполняют соглашение и считают, что, пока не достигнуты цели, есть большой смысл продолжить это взаимодействие», – цитирует министра «Прайм». На вопрос о возможности присоединения к соглашению новых участников Новак ответил: «Возможно, да, мы сейчас работаем над этим». Он добавил, что ситуация ранее обсуждалась с представителями российских нефтедобывающих компаний, таким образом, он представил консолидированную позицию российских нефтедобытчиков.

«Роснефть» участвовала в подготовке предложений о продлении соглашения по сокращению нефти, заявил «РИА Новости» главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. «Мы будем полностью готовы реагировать на эти предложения, с тем чтобы эффективность наша не пострадала», – цитирует «Прайм» его ответ на вопрос, как продление соглашения может отразиться на деятельности «Роснефти».

30 ноября 2016 г. в Вене члены ОПЕК договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн барр./сутки с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 барр./сутки, в том числе Россия – на 300 000. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г. с возможностью его продления. Пока соглашение поддержали страны ОПЕК и еще 11 не входящих в картель государств: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан, Малайзия. Норвегия, Вьетнам, Канада и США к соглашению не присоединились. В майском прогнозе ОПЕК сообщила, что потребление нефти в 2017 г. в среднем вырастет на 700 000 барр./сутки – до 96,38 млн, но при этом не входящие в картель страны могут увеличить добычу еще на 360 000 барр./сутки – до 58,25 млн. Основной прирост добычи может прийтись на США – 200 000 барр./сутки. ОПЕК считает, что средняя добыча в США в 2017 г. составит 9,4 млн барр./сутки.