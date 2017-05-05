Россия склоняется к продлению мирового пакта о сокращении добычи нефти

Нефть уже упала ниже $50 за баррель на фоне роста добычи в США и медленного снижения запасов

Россия склоняется к продлению соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти, передал «Интерфакс» слова министра энергетики Александра Новака. Он отметил, что это необходимо «для полного оздоровления рынка». «Сейчас мы проводим финальные переговоры по данной теме с нашими партнерами», – отметил Новак. Идет ли речь о сохранении текущего уровня добычи на вторую половину 2017 г. или о дальнейшем сокращении добычи нефти, Новак не уточнил. Представитель Минэнерго не ответил на запрос.