Аналитики прогнозируют скорый рост цен на нефть и другое сырье

Инвесторы делают ставку на восстановление экономики США и других стран
Mark Lennihan / AP
Инвестбанки призывают своих клиентов перетерпеть наблюдающееся в последнее время снижение цен на сырьевые товары и прогнозируют, что скоро цены восстановятся. Специалисты UBS Wealth Management на этой неделе снова порекомендовали «покупать» нефть, хотя цены на нее близки к минимуму этого года. Аналитики Goldman Sachs в понедельник выразили уверенность в том, что нефть подорожает, а в TD Securities продолжают предсказывать рост цен на нее и недрагоценные металлы в этом году несмотря на недавнее увеличение их запасов и снижение цен.