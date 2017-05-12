Рынки

Аналитики прогнозируют скорый рост цен на нефть и другое сырье

Этому должно способствовать восстановление мировой экономики
Инвесторы делают ставку на восстановление экономики США и других стран
Инвесторы делают ставку на восстановление экономики США и других стран
Mark Lennihan / AP

Инвестбанки призывают своих клиентов перетерпеть наблюдающееся в последнее время снижение цен на сырьевые товары и прогнозируют, что скоро цены восстановятся. Специалисты UBS Wealth Management на этой неделе снова порекомендовали «покупать» нефть, хотя цены на нее близки к минимуму этого года. Аналитики Goldman Sachs в понедельник выразили уверенность в том, что нефть подорожает, а в TD Securities продолжают предсказывать рост цен на нее и недрагоценные металлы в этом году несмотря на недавнее увеличение их запасов и снижение цен.

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